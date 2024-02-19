Ekmeğe zam kapıda! Sektör temsilcisinden ilave artış açıklaması

19 Şubat 2024 10:05 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 10:21

Halkın temel besin maddesi olan ekmeğe zam kapıda mı? Un sanayicileri buğday fiyatları ve zamlarla ilgili açıklamalar yaptı. TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, makul bir fiyat olmazsa düşük gelirlerin zorlanacağını ifade etti.

UN DAR GELİRLİNİN TEMEL GIDASI

Sözcü’de yer alan habere göre, TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, göre unun dar gelirli kesimlerin temel gıda maddesi olduğuna işaret etti. Tezcan, un üreticilerinin ekmek fiyatlarının artmasını önleyecek politikalara destek vererek enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladığını savundu. Tezcan, hasat döneminde açıklanacak buğday alım fiyatlarının ne olması gerektiğine ilişkin soruyu da cevapladı.

Tezcan şu ifadeleri kullandı:

ZAM OLARAK YANSIYACAK

Buğday 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Şu anda 9 lira 35 kuruşla olması gereken fiyatta. Bunun üzerine ilave bir artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. 9.5-10 liralar dengeli fiyat seviyesidir.

Buğdayı 9.5-10 liranın üzerine çıkaracak her zam ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Gelir durumu düşük olan kesim un tüketimi çok yüksek. Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır.

ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN KOPMAMALI

Buğday ton fiyatının dünyada 220 dolar seviyesindeyken Türkiye’de 320 dolara ulaştığına işaret eden Haluk Tezcan, çiftçinin de üretimden kopmaması için desteklenmesi gerektiğini ancak bu desteğin alım fiyatları yerine devlet desteklerinin arttırılması yoluyla yapılmasının bütün toplum için daha yerinde olacağı tavsiyesinde bulundu.

GENÇ NESİL EKMEK YEMİYOR

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, genç neslin un tüketimini azalttığını söyledi. İç piyasada tahminlerin aksine un tüketiminde artış olmadığını belirten Tezcan, özellikle genç neslin fit kalmak için ekmek ve makarna gibi karbonhidratlı yiyecekleri kestiğini, bunun da un tüketiminin azalmasına neden olduğunu belirtti. Tezcan ayrıca Türkiye’nin un ihracatını engellemek için ABD ve Fransa gibi rakip ülkelerin sürekli zorluk çıkardığını söyledi.