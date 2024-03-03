Uzman isim enflasyonu düşürecek 4 maddeyi sıraladı

03 Mart 2024 12:39 - Güncelleme : 03 Mart 2024 12:45

Enflasyonla mücadele TL’nin değerinin artırılmasına yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Yerel seçimlerden önce 21 Mart günü ise Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasalar yarın TÜİK’in ilan edeceği enflasyon verilerine odaklandı. TGRT Haber ekranlarına katılan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz enflasyon hedeflerini değerlendirdi.

ŞUBAT ENFLASONU YARIN BELLİ OLACAK

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre ekonomistlerin beklentileri yüzde 4,04 oldu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 şeklinde açıklandı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak açıkladı. Banka, 2026 yıl sonunda enflasyonunun yüzde 9'a gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomist Filiz Eryılmaz ekonomi yönetiminin aylık enflasyona odaklandığını ifade ederek açıklanan hedeflerin gerçekçi olduğunu anlattı. Eryılmaz şu ifadeleri kaydetti:

YÜZDE 45’İ GEÇEN PİYASA BEKLENTİSİ YOK

Gerçekçi hedef olduğunu şuradan anlarız: Ben sadece merkez bankasının piyasa katılımcı anketi beklentisine bakmıyorum. Birçok yurt içi kurum ve yurt dışı kurumlara da bakıyorum.

Dolayısıyla piyasalar şu an tetikte, diyorlar ki, bir bekleyip göreceğiz. Hani bu aylık enflasyonlar da işte ocaktı, şubattı, mart nisan yüzde 3 civarı gelecek. Üçün üstünde gelecek işte ondan sonra merkez bankası seçim bitecek, merkez bankası gerekirse eğer faiz artıracak mı?

Daha da önemlisi şu, erken faiz indirimine gidecek mi gitmeyecek mi? Dolayısıyla piyasa beklentisi şu an maksimum ortalamadan bahsediyorum, elbette yüzde 50’nin üzerinde olanlar var ama yüzde 45’i geçen ben piyasa beklentisi görmüyorum. Merkez bankasının üst bandı da yüzde 42.

4 MADDE SIRALANDI

Merkez faiz artışı yapar ve erken faize de gidilmezse, maliye politikasını biraz daha sıkılaşması lazım para politikası üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor, orayı bir görüyor olmamız lazım. Mevduat faizlerin biraz daha yükselmesi lazım ve biraz daha yukarıda kalması lazım.

Aksi takdirde bu dövize yönelimi arttırabilir. Tüketimi daha çok öne çekebilir. Mevduat faizleri eğer aşağı gelirse bir de güçlü yabancı girişi de eklenirse bu anlattığım şartlar olursa biz yüzde 42/45 bandında enflasyonu yakalarız diye düşünüyorum.