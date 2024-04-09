Ekonomide 'Şimşek Yasaları' devrede! Bakan Şimşek emekli için neden adım atılmadığını anlattı

09 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:44

AK Parti’nin seçim kaybetme nedeni olarak emekliler ve hayat pahalılığı gösterildi. İyileştirme taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mevcut bütçenin buna izin vermeyeceğini belirterek, geri çevirdi.

EMEKLİ İÇİN NEDEN ADIM ATILMADIĞINI AÇIKLADI

Şimşek, seçim sonrası bazı AK Parti kurmayları ve bakanlarla yaptığı toplantıda, emekliler için neden yeni bir adım atılmadığını, “Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik” sözleri ile anlattı.

BİR KURUŞ EK ÖDENEK VERİLMEYECEK

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Hazine Bakanı Şimşek, orta vadeli ekonomi programının tutturulması için uygulanan sıkılaşma politikasının devam edeceğini belirtti. Kamuda da tasarruf tedbirlerinin sıkılaştırılacağını vurguladı.

Şimşek, kamuda uyguladıkları tasarruf tedbirlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.

YATIRIMDA TARIMSAL ÜRETİM, SULAMA VE BARAJ ÖNCELİKLİ

Bakan Şimşek, yeni yatırımlar konusuna da değindi. Önceliğin gerçekleşme oranı yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlar ile tarım sektöründe olduğunu söyledi. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak.

SIKILAŞTIRMA POLİTİKASINDAN TAVİZ YOK

Bakan Şimşek, sıkılaştırma politikaları çerçevesinde taviz verilmeyecek konularının altını çizdi.

- Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

- Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek.

- Yurt içi toplantılarını her kurum kendi binası içinde yapacak.

- Yurt dışı toplantılarına sınırlı personel katılabilecek.

ARAÇ KONUSUNDA ÇOK TİTİZİZ

Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, zaten bir süredir araç tasarrufu konusunda dikkat ediyoruz. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle ‘elinizdeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın’ diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz.

SEMİNER ADI ALTINDA TATİL YOK

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde bunları yapacak. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara’daki bir kamu kurumu Antalya’daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara’da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

İHALE YASASI DEĞİŞECEK

Öte yandan, kamu ihale yasası değişecek. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olarak güncellenecek. KDV kaçağı için de yapay zeka tabanlı pos ve uygulamalar kullanılacak.

KDV KAÇAĞI İÇİN YAPAY ZEKA DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zekâ destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi. Birçok işletme, yüzde 8-10 arasında olması gerekirken, temel gıda için uygulanan yüzde 1 KDV’den fiş kesiyor, vatandaştan yüzde 10 olarak aldığı vergiyi yüzde 1 olarak devlete ödüyor ve vergi kaçağına sebep oluyordu. Sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yapan Bakan Şimşek, temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zekâ destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

ŞİMŞEK: PİŞMANLIK BEYANNAMESİNE CEZA YOK

Öte yandan Bakan Şimşek, kira beyannamesi vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirtti. Mükelleflere, vergi dairelerinden yazı gelmesini beklemeyin, pişmanlık hükümlerinden yararlanın çağrısı yaptı. Şimşek, "pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor." dedi.