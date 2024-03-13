Ünlü ekonomistten şaşırtan faiz çıkışı! "Piyasa ters köşe olur" diyerek açıkladı

13 Mart 2024 10:40 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:47

Kredi kartlarına yönelik düzenlemeler ve TCMB'nin sıkılaşma adımları yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele kapsamında iç talebi kısmaya yönelik önlemler alırken döviz talebini de dengelemeye çalışıyor. Tüm piyasalar seçim sonrasında yaşanabilecek gelişmelere odaklandı. Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz TGRT Haber ekranlarında ekonomi gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gelişmeleri yorumlayan Eryılmaz şunları kaydetti:

MERKEZ BANKASI’NIN SEÇİM ÖNCESİ FAİZ ARTIMASI GEREKİR

Ben biraz bekleyeceğim, hemen faiz artışı yapmayacağım. Çünkü şu an enflasyonda kalıcı ve belirgin risk görmüyorum. Minvalinde bir söylem vardı. Hatta geçtiğimiz hafta sayın Mehmet Şimşek pazartesi salı konuştu. Özellikle şunu söyledi, yani merkez bankası bu faiz düzeyini yeterli görüyor dedi.

Şimdi bu cepheden bakarsak eğer şubat ayı enflasyonu sonrasında bakarsak bence haftaya 21 Mart’ta bir toplantı var. Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekir. Nisanı beklememesi gerekir.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELECEK

Seçim sonra süreci beklememesi gerekir. Özellikle kurdaki harekete bakarsak enflasyon beklentileri bozulacak. Bakın cuma günü enflasyon beklentileri alacağız. Piyasa katılımcıları anketini göreceğiz. Hiç görmediğimiz bir şekilde yukarı gidecek son dönemlerde hep düşüyordu. Bu sefer yukarı gidiş göreceğiz.

PİYASA TERS KÖŞE OLUR

Tüm bunlar üst üste koyarsak bence simgesel bile olsa bir 100 baz puan bir 250 baz puan artırmalı Merkez Bankası. Çünkü enflasyon beklentilerinin çıpalanması için kurdaki hararetin biraz azalması için bu gerekti. Nisan beklenir. Nisan'da 500 baz puan yapılırsa bence yine geç kalınmış olur kanaatindeyim.

Çünkü öyle veya böyle piyasanın algısı bozuldu. Enflasyona yönelik algı bozuldu, kura yönelik algı bozuldu. O zaman bir sinyal verecek. Bakın diyecek ki; siz hep neye inandınız? Seçimden sonra merkez bankası faizi arttırırsa arttırın, hayır, ben o kadar ciddiyim ki bu enflasyonla mücadelede seçimi beklemiyorum. Seçimden önce yapıyorum. İşte o seçimden önce yapılıyor olması, piyasayı tabiri caizse ters köşeye getirir.

ENFLASYONLA MÜCADELE ALGISI GÜÇLENİR

Piyasa de evet Merkez Bankası bu enflasyonla mücadelede çok kararlı seçimi bile beklemeden faiz artışı yapıyorsa, bundan sonra seçim bittikten sonra daha da güçlü adımlarla karşıma gelir. Biz bu enflasyonun belini kırırız algısı güçlenir, enflasyon beklentileri aşağı gelir, kur beklentileri aşağı gelir, o nedenle bence yapılmalı ama yapar mı o noktada ne yapar diyorum ne de yapmaz diyorum.

Merkez Bankası’nın faiz artışlarına gitmesi halinde piyasaları nasıl şekilleneceğini de anlatan Eryılmaz şunları kaydetti:

KURUN HARARETİ AZALIR

Merkez Bankası faiz artışı yaparsa bir kere enflasyon beklentileri kontrol altına alınır ve yukarı gitmesi önlenir. Hatta aşağı yönlü düşüşe bile etkili olabilir. Bu çünkü hiç Merkez Bankası’ndan beklenilen bir adım değil. Dolayısıyla tam beklenilmediği noktada piyasanın beklemediği bir hareketi yaparsa Merkez bankası çok ciddi enflasyonu, beklentileri aşağı gelir, kurudaki hareket biraz azalır, kurun harareti azalır.

Dolayısıyla kuraya yönelik beklentilerde de bir azalma görürüz. Dolayısıyla bu olumlu olur. Borsa tarafı şimdi faizin artması kısa vade için borsa tarafında olumsuz. Çünkü şirketlerin maliyetleri artıyor, şirketlerin hisse değerleri azalıyor ama Borsa bunu olumlu fiyatlar nasıl fiyatlar? Merkez bankası enflasyonla mücadelede çok doğru adımlar atıyor.

Dolayısıyla bu bizim CDS’miz aşağı getirir ve yabancı buraya daha güçlü gelecek. Yılın ortasına itibaren fiyatlamasıyla kısa vadede baskı neden olsa da orta uzun vadede borsaya bile yarar. Dolayısıyla bu piyasa bunu olumlu fiyatlar ama yok yapmazsa eğer piyasa bu kez şunu da sorgular, acaba seçimden sonra yapılacak mı?

Belki seçimden sonra yine yapmayabilir. Kurdaki ateş biraz daha artar, enflasyon beklentileri yukarı gider gider, borsada kısa vadede olumlu bir hava olsa da uzun vadede aslında piyasa bunu satın almaz, olumsuzluk bir durum olur ve yabancıların. Olumsuz anlamda görüşleri de gelmeye devam ederse piyasanın algısı daha olumsuza kayar diye düşünüyorum.