Ekonomist Mahfi Eğilmez Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

21 Mart 2024 15:24 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:31

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Altın 4 bin lira mı olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirme!

Altın 4 bin lira mı olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirme!

Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. TCMB, enflasyonda bozulma olması halinde yeni faiz artışına açık kapı bıraktı.

EKONOMİST MAHFİ EĞİLMEZ’DEN KRİTİK FAİZ YORUMU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz hamleyle faizleri 500 baz puan artırmasının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artışın doğru bir hamle olduğunu aktardı.

Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararını doğru bulduğunu belirterek, ekonomi yönetimine uyarıda bulundu.

“EĞER YAPILMAZSA ETKİSİ SINIRLI KALIR”

Mahfi Eğilmez, ekonomi yönetimine seslenerek, "Merkez Bankası'nın yükselmeye devam eden enflasyonu durdurabilmek için faizi artırması doğru bir yaklaşımdır. Ne var ki maliye politikası gevşek kaldığı ve yapısal reformlara girişilmediği sürece faiz artırımının etkisi sınırlı kalacaktır." dedi.