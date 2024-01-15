Ekonomistler enflasyonda 2024 tahminlerini açıkladı!

15 Ocak 2024 10:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:45

Genel seçimler sonrası görevine başlayan ekonomi yönetiminin attığı adımlar piyasalara olumlu yansıdı. Enflasyonu kontrol altına almak için TCMB’nin arttığı adımlar da güven aşılarken yapılan enflasyon tahminleri de piyasasının tahminlerine yakın şekilde kapattı.

2024 yılı için enflasyon tahminleri bu kez piyasa ile Merkez Bankası arasında farklılaşıyor. Piyasa ve Merkez Bankası yılın ilk yarısında enflasyonun yükseleceği yüzde 70-75 seviyelerinin görüleceği konusunda hemfikir olsalar da yılsonunda Merkez Banası yüzde 36 tahminini yaparken piyasanın tahminleri yüzde 40-45 arası şekilleniyor. Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turan’ın haberine göre, ekonomistler bu farkın en büyük nedeninin güçlü faiz artışı olarak görüyor.

MERKEZ BANKASI 2024 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 36

Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2024 yılının ilk yarısında enflasyonun yüksek seyredeceğini yılın geri kalan kısmında ise tüketici enflasyonunun istikrarlı olarak gerileyeceğini öngördü. Politika faizindeki artışın yanı sıra, parasal aktarımın güçlenmesini sağlayan miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi politikası ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarının finansal koşullara yansımaya başladığını vurgulayan Merkez Bankası raporunda tüketici kredi büyümesinin gerilemesi ve TL tasarruf araçlarına olan talebin artmasıyla birlikte, öncü göstergeler de iç talepte kademeli dengelenme işaretleri sunduğu belirtildi.

Merkez Bankası tahminini oluştururken para politikası duruşunun enflasyonda belirgin bir düşüş sağlanacak şekilde belirleneceği bir görünümü esas alırken bu sıkı para politikası duruşunun iç talepte dengelenme ve cari dengedeki kademeli iyileşme sürecinin belirginleşmesini sağlayacağını değerlendirdi. Ayrıca Merkez Bankası parasal sıkılaştırmanın kararlı ve istikrarlı şekilde sürdürülmesiyle birlikte, kısa vadede aylık enflasyon yavaşlarken, enflasyon gerçekleşmelerine hassasiyeti yüksek olan enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlanacağını öngördü. Bu çerçevede, enflasyonun 2024 yılı sonunda orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 ile yüzde 42 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etti. En son açıklanan Orta Vadeli Program’da ise 2024 yıl sonu beklentisi yüzde 33 olarak belirlendi.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 45’E KADAR YÜKSELİYOR

Ekonomistlerin ve piyasanın tahminleri ise Merkez Bankası’ndan farklı. Garanti BBVA Yatırım yüzde 45, Deniz Yatırım yüzde 40-45, Yatırım Finansman yüzde 42,2, İş Yatırım yüzde 42, Gedik Yatırım yüzde 42, Alnus Yatırım yüzde 42, Halk Yatırım yüzde 39,5, İnfo Yatırım ise yüzde 39,2 olarak tahmin bildirdi 2024 yılsonu enflasyonu için. Reuters’in anketlerinde ekonomistlerin yılsonu beklentisi yüzde 42,85 olurken, AA Finans’ın anketinde ise beklenti yüzde 42,39 seviyesinde oluştu. Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody’s yüzde 45, Fitch ise yüzde 38 seviyesinde yılsonu enflasyon tahmini beklentisine sahip.

PİYASA ATILAN ADIMLARI DESTEKLİYOR

Ekonomi yönetiminin atacağı adımları ekonomistler destekliyor. Şebnem Turan’a göre, Merkez Bankası’nın iç talebi kontrol altına almaya yönelik para politikası hamlelerini, yabancı sermaye girişi ihtiyacına dikkat çekerek buna yönelik adımlarını, gerektiği kadar sıkı duruşunu koruyacağına yönelik açıklamalarını ekonomistler ve piyasa uzmanları hem destekliyor ve doğru buluyor hem de bu politikanın enflasyonla mücadelede önemli yol aldıracağında hemfikir.

2024 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

* TCMB - yüzde 36

* OVP - yüzde 33

* Garanti BBVA Yatırım yüzde 45

* Deniz Yatırım - yüzde 40-45

* İş Yatırım - yüzde 42

* Halk Yatırım - yüzde 39,5

* Gedik Yatırım - yüzde 42

* Alnus Yatırım - yüzde 42

* İnfo Yatırım - yüzde 39,2

* Yatırım Finansman - yüzde 42,2