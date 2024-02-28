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28 Şubat 2024 16:14 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:23

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Asgari ücretin fiyatlara sarkan etkisi sürüyor

Şubat ayı enflasyonu için gözler TÜİK’e çevrilirken ekonomistlerden de tahminler gelmeye devam ediyor. Reuters, 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı anketten yüksek enflasyon çıktı. Analistler asgari ücret artışının fiyatlara sarkan etkisinin devam ettiğini dikkat çekiyor.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Reuters
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Asgari ücretin fiyatlara sarkan etkisi sürüyor
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2024 Şubat ayı enflasyonu için Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanırken, Reuter da 14 katılımcı ile yeni enflasyon anketini açıkladı. Ekonomistler, enflasyonun şubat ayında yüzde 65'i aşmasını bekliyor.

REUTERS ANKETİ TCMB’NİN TAHMİNİNİN YÜZDE 36 ÜSTÜNDE

Gıda ve hizmet fiyatlarında yaşanan artışlarla Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayında aylık yüzde 3.7 artması, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 65.7 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Reuters'ın 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda ise Merkez Bankası'nın (TCMB) Yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde Yüzde 42.7 seviyesinde bekleniyor.

Reuters anketinde Şubat'ta yıllık enflasyon tahminleri Yüzde 65.1 ila Yüzde 67.4 arasında bulunurken, aylık tahminler ise Yüzde 3.3 ila Yüzde 4.1 aralığında şekilleniyor. Ankette yılsonu tahmin aralığı ise Yüzde 35 ve Yüzde 45 aralığında seyrediyor.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Asgari ücretin fiyatlara sarkan etkisi sürüyor - 1. Resim

YÜKSELİŞ ASGARİ ÜCRETİN FİYATLARA SARKAN ETKİSİ

Ekonomistler, aylık enflasyondaki yükselişin özellikle gıda, ulaştırma gibi sektörlerdeki fiyat artışlarının yanı sıra asgari ücrete sene başında yapılan Yüzde 49 oranındaki zammın hizmet sektöründeki fiyatlara sarkan etkisi olduğunu değerlendiriyor.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Asgari ücretin fiyatlara sarkan etkisi sürüyor - 2. Resim

‘GEÇİCİ’ FİYAT AYARLAMALARI VE MAAŞ ARTIŞLARI TETİKLEDİ

Ekonomi yönetiminin geçici olarak nitelendirdiği yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle Ocak ayında TÜFE aylık Yüzde 6.7 ile belirgin bir artış gösterirken yıllık olarak Yüzde 64.86 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kaynak: Reuters
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