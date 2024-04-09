Ekonomiye ilişkin düzenlemeler Meclis’e geliyor! Bayram sonrası önce seçim muhasebesi yapılacak

09 Nisan 2024 17:03 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:17

Ekonomide 'Şimşek Yasaları' devrede! Bakan Şimşek emekli için neden adım atılmadığını anlattı

Ekonomide 'Şimşek Yasaları' devrede! Bakan Şimşek emekli için neden adım atılmadığını anlattı

Emeklide temmuz hesabı şaştı! SSK ve BAĞ-KUR'lunun zammı ilk kez memur emeklisini geçecek

Emeklide temmuz hesabı şaştı! SSK ve BAĞ-KUR'lunun zammı ilk kez memur emeklisini geçecek

Meclis seçim sonrası 16 Nisan’da açılıyor. Ekonomiye ilişkin teklifler öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

“Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek.

Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek

Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak.”

MECLİS’İN GÜNDEMİNE GELECEK 5 DÜZENLEME

Bayram sonrasında TBMM gündemine gelecek 5 düzenleme ise şöyle:

Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.

SEÇİM MUHASEBESİ SONRASINDA SİVİL ANAYASA GÜNDEME ALINACAK

Gündemde sivil anayasa da olacak. Ancak AK Parti kurmayları, daha önce bayram sonrasında hızlı biçimde başlanacağı duyurulan görüşmelerin seçim muhasebesi sonrasına sarkacağına işaret etti.

Bayram sonrası Meclis ekonomi gündemiyle yoğun geçecek. Sabah'ın haberine göre hükümetin ilk hedefi tek haneli enflasyon olacak. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ SONBAHARA SARKACAK

Bu nedenle sivil anayasa görüşmelerinin sonbaharda başlaması bekleniyor. Çalışmalar anayasa turunun ardından başlayacak. AK Parti, kendi teklifini getirmeyecek. Sadece Anayasa'nın özü etrafında görüşmeler sürdürülecek. Anayasa turlarının olumlu geçmesi halinde, tüm siyasi partilerden temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyonda, anayasa yazım süreci ve anayasanın ruhu ve ilkeleri belirlenecek.

SÜRECİ MECLİS BAŞKANLIĞI YÖNETECEK

Edinilen bilgiye göre, süreç Meclis başkanlığının öncülüğünde ilerleyecek. Yeni anayasa kapsayıcılık ve sivillik ilkeleri doğrultusunda oluşturulacak.

Bu nedenle de toplumun farklı kesimlerinden sivil ve kapsayıcı bir anayasa için görüş ve öneriler toplanacak. Bu kapsamda, akademisyenler, entelektüeller, köşe yazarı ve kanaat önderlerinden görüş alınacak.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BİR HAVUZDA TOPLANACAK

Elde edilen bulguların genel değerlendirmesi ve çıktılarının alınması için tüm tekliflerin toplanacağı bir havuz kurulacak. Bu havuzda toplanan görüş ve öneriler, Meclis'te milletvekilleri tarafından işlenecek.