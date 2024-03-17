Elektrik tüketim verileri belli oldu

17 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 17 Mart 2024 10:28

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 575 megavatsaatle saat 21.00'de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 31 bin 400 megavatsaatle 08.00'de oldu.

İLK SIRADA KÖMÜR SANTRALLERİ VAR

Günlük bazda dün 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi. 880 bin 70 megavatsaat tüketim gerçekleşti. Üretimde, ilk sırada yüzde 25,6 payla ithal kömür santralleri yer bulunurken bunu, yüzde 20,1 ile doğal gaz ve yüzde 16,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.