Elinde altın birikimi olanlar dikkat! İslam Memiş, 'Satmayın' dedi, yeni seviyeyi verdi

15 Ocak 2024 11:55 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:59

Altın haftaya 2.050 doların üzerinde başladı. Gram altın tarafında da benzer bir yükseliş yaşandı. Gram haftaya 1990 lira seviyesinden başlarken çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor. Sarı metal, ABD üretici enflasyonu verilerindeki düşüşün ve Fed faiz indirimlerinin erken başlayacağı beklentileriyle üçüncü seansta da yükselişlerine devam etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu yılla alakalı 3000 bin lira öngörümüz gerçekleşecek” dedi.

İslam Memiş altın piyasaları hakkında yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kaydetti:

BU FİYATLAR DEĞERLENDİRİLSİN

Ons altın yüzde 1.34'lük değer artışıyla haftayı tamamlıyor. Şu anda 2 bin 55 dolar seviyesinde. Bu hafta 2017 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu haftaki videolarımda en azından perşembe gününe kadar altın alacaklar bu fırsatı değerlendirsin, perşembe gününden sonra yeni bir fiyatlama sürecine gireceğiz. Perşembe gününe kadar bu alım sürecini bitirin uyarılarım vardı.

YENİ BİR TREND BAŞLIYOR

ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra bir baskılanma, bir gerileme gördük. Bu fake düşüşlerdi. Ama tekrar bugüne baktığımız zaman hızlı bir toparlanmayla 2055 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Bakın bir günde ne kadar değişim oldu.

Tezimizin ne kadar gerçekçi olduğunu rakamlar bize göstermiş oldu. Özellikle bu alım işlerini bitirin, yeni bir trend başlıyor uyarılarım vardı. Altın, gümüş, euro, sterlin tarafında kısmen düzeltme hareketleri olacaktır ama düşüş öngörüm yok. 3 ay boyunca yükseliş trendine yavaş yavaş alışmanız gerekiyor.

GRAMDA 3 BİN TL BEKLENTİSİ

Özellikle 2050 -2070 lira aralığında dengelenen bir gram altın vardı. Ons tarafında bir düşüş gördük ama dolar güçlü duruşunu koruduğu için 30 lira seviyesinin üzerine yerleştiği için gram altın tarafında 2050 lira seviyesinin altında rakamlar çok göremedik.

Gram altında 2090 lira direncini önümüzdeki haftalarda beklediğimi ifade etmek isterim. 2090 seviyesi test edildikten sonra yılın ilk çeyreğinde daha önce de telaffuz ettiğim 2150-2200 lira seviyelerini göreceğiz. Bu yılla alakalı 3000 bin lira öngörümüz gerçekleşecek. Yükselişler devam edecek. Satış için herhangi bir karar almayın. Çünkü hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ben belirtmek isterim.