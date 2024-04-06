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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 18:53 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:05

Elon Musk tarih verdi! Taksilerde yeni dönem başlıyor

Milyarder iş adamı Elon Musk’tan taksilerde sistemi değiştirecek yeni dönem müjdesi geldi. Musk, Tesla’nın sürücüsüz taksi modeli için görücüye çıkacağı tarihi duyurdu.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: BloombergHT
Elon Musk tarih verdi! Taksilerde yeni dönem başlıyor

Tesla CEO’su Elon Musk yeni Tesla modelinin görücüye çıkacağı tarihi paylaştı. Elon Musk, ucuz otomobilden önce sürücüsüz taksi modelinin tanıtımının yapılacağı tarihi sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKSİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Son dönemde hisse fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşayan Tesla'nın patronu Elon Musk, sürücüsüz taksi modelinin 8 Ağustos'ta görücüye çıkacağını duyurdu.

Tesla Inc. zayıf satış rakamları ve ucuz Çinli elektrikli araçlarla mücadele ederken uzun zamandır söz verdiği sürücüsüz taksi modelini bu yıl içinde tanıtmayı planlıyor.

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2019’DAN BU YANA BEKLENİYORDU

2019'da yatırımcılara anlatılan tam otonom araç, Tesla'nın yüksek değerlemesinin uzun zamandır anahtarı konumunda. Geçtiğimiz haftalarda Tesla, FSD veya Tam Otonom Sürüş olarak pazarladığı sürücü destek yazılımının en son sürümünü tüketicilere sundu.

SIRADA UCUZ OTOMOBİL VAR

Şirket, yeni nesil araç platformunun hem daha ucuz bir araba hem de özel bir sürücüsüz taksi içereceğini söyledi. Şirket her iki aracın da tanıtımını yapmış olsa da henüz prototiplerini tanıtmadı. Musk'ın Cuma günü attığı tweet, her ikisi de aynı platform üzerinde tasarlanacak olsa da, sürücüsüz taksinin daha ucuz otomobile göre öncelikli olduğunu gösteriyor.

Reuters Cuma günü erken saatlerde, otomobil üreticisinin daha az pahalı araç planlarını iptal ettiğini ve daha fazla kaynağı bir sürücüsüz taksiyi pazara sunma çabasına kaydırdığını bildirdi. Musk, ayrıntı vermeden "Reuters yalan söylüyor" diyerek yanıt verdi.

Elon Musk tarih verdi! Taksilerde yeni dönem başlıyor - 2. Resim

FAZLA ÜRETİM ARAÇ FİYATLARINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Tesla ayrıca ilk çeyrekte teslim ettiğinden 46 bin 561 daha fazla araç üretti ve bu da onu fiyatları düşürmek zorunda bıraktı. ABD'li tüketicilerin hibrit modeller lehine daha pahalı elektrikli araçlardan uzaklaşması, birçok üreticinin filolarını elektrikli hale getirme çabalarını yeniden düşünmesine neden oldu.

Kaynak: BloombergHT
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