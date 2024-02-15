Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ekonomist Bayram tek tek hesapladı

15 Şubat 2024 14:11 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:16

SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zamlarının yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler Yılı nedeniyle emeklilere hem ikramiye hem de yaşamı kolaylaştıracak indirim ve avantajlar sağlanacak. Hükümet 2024 için pek çok seçenek üzerinde çalışırken gözler emekli ikramiyelerindeki artışa çevrildi.

Yılda 2 kez verilen ve hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda yatırılan 2 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak zammın müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti.

BÜTÇEYİ SARSMAYACAK ZAM VERİLECEK

Bütçeyi sarsmayacak bir zam üzerinde çalıştığını açıklayan Vedat Işıkhan’ın açıklamalarının ardından pek çok formül konuşulmaya başlandı. En güçlü formül ise ikramiyenin tıpkı Cumhuriyet ikramiyesi gibi 5 bin lira olarak uygulanması gösteriliyor.

EN GÜÇLÜ BEKLENTİ 5 BİN TL

Ekonomist Muhammet Bayram TV100 yayınında, ikramiyeye yapılacak zamları değerlendirdi. En az 5 bin TL beklentisinin olduğunu açıklayan Bayram, "Şu an 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi söz konusu. Nisan ayında Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı'na kadar en az 5 bin TL'lik bir beklenti var." dedi.

“KÖK MAAŞ SAĞLAM ZEMİNE OTURTULMALI”

Bayram, Cumhuriyet ikramiyesini hatırlatarak, "Bir önceki tek seferlik yapılan ikramiyede 5 bin TL'lik bir ödeme yapılmıştı. 5 bin TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bunun ikramiyeden ziyade sağlam bir zemine oturması gerekiyor. Emeklilerimiz ne kadar ikramiye yatacağını düşünmeden daha önceden belli olması gerekiyor. Kök maaşın en düşük emekli maaşına sabitlenmesi gerekiyor. Kök maaşın emekli maaşına sabitlenirse bayram ikramiyeleri daha az konuşulur olur. " diye konuştu.

MASADAKİ FORMÜL SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ekonomist Muhammet Bayram hükümetin masasında olan 4 formülü açıkladı:

BİRİNCİ FORMÜL

Emekliye verilecek bayram ikramiyesinde formül sayısı da 4'e çıktı. Birinci formül, bayram ikramiyesine yüzde 50 artış olursa 3 bin TL olması

İKİNCİ FORMÜL

Bayram ikramiyesinin yüzde 100 artışla 4 bin TL olması

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Bayram ikramiyesinin yüzde 150 artışla 5 bin TL olması.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL

Emekli maaşlarındaki gibi ikramiyelerin de enflasyon veya alt sınır aylığına sabitlenmesi.

Formüllere ilişkin olarak Bayram, "Dördüncü formül bayram ikramiyelerinin sağlam bir zemine oturtulması aslında. 2 bin TL'nin artışın neye göre yapıldığını emeklilerimizin bilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Dördüncü formülle birlikte üçüncü formülün daha olası olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 5 bin TL'lik bir ikramiye verilmişti. 5 bin TL'ye tamamlanması daha olası. İkinci ve birinci formüllerin uygulanacağını düşünmüyorum"