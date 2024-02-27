Emekli ile ilgili çarpıcı kulis! AK Parti araştırması ortaya koydu, maaşa seyyanen zam iddiası güçlendi

27 Şubat 2024 14:42 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 14:57

Emekliye yapılan yüzde 49,25 maaş zammının arkasından Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerde de yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. Ancak enflasyon karşısında maaşların erimesi yeni zam haberlerini gündeme taşıyor. Enflasyonist ortam nedeniyle emekli tarafına bakıldığında beklentiler tam olarak karşılanmış değil. Seçimlerden önce bir ‘zam müjdesi’ gelebilir iddiaları Ankara kulislerinde sıklıkla konuşuluyor. Dayanak ise AK Parti’nin yaptırdığı anket. Emekliye dair yol haritasında sapma olacağı hükümetin bu alanlarda bir dizi adım atacağı ifade ediliyor. Emekli araştırması ise ipucu niteliğinde veriler sağlarken her an ‘seyyanen zam’ gelebilir iddiaları daha da yükseliyor.

AK PARTİ EMEKLİNİN BEKLENTİSİNİ SEÇİMDEN ÖNCE KARŞILAYACAK MI?

Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 36. Üst bant ise yüzde 42 olarak açıklandı. Hâl böyle olunca ve 31 Mart’ta yerel seçimler yapılacağı için iktidarın beklentiye vereceği cevap kritik önemde. Gazete Pencere’den Nuray Babacan, AK Parti’nin emeklilere yönelik yaptığı bu araştırmayı köşesine taşıdı.

AK Parti’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Babacan’ın kulis haberine göre; AK Parti, bu kesime yönelik araştırmasında ilginç sonuçlara ulaştı. Son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AK Parti’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı. Gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti, orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmeninde çözülme saptadı.

Emeklilerin ekonomik durumu, son yıllarda katlanarak artan hayat pahalılığı, emekli maaş artışında son dönemde yaşanan sorunlar ve son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 5 bin lira planlandığı açıklanmış olmasına rağmen 3 bin lirayla sınırlı kalan bayram ikramiyesinin bu olumsuz sonucun nedeni olduğu konuşuluyor.

İKRAMİYEYE ZAMDA FRENE BASILDI

Babacan’ın haberinde emeklinin bayram ikramiyesinin 3 bin lirada kalmasının gerekçesine ilişkin de bir kulis bilgisi yer aldı. Buna göre; 5 bin liralık ikramiyenin maliyetinin açıklanan para politikasını zorlayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etkiledi ve frene basıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN LİRA OLACAK

Bu kulis haberi, Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz’un da emekli ikramiyelerine ilişkin iddiasını güçlendiren nitelikte... Şeref Oğuz, “İkramiyenin artırılması konusunda çalışma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" açıklaması yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET DE ARTABİLİR

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz dün de asgari ücretle ilgili Ankara kulisleri ile işçi ve işveren sendikalarından aldığı bomba kulis bilgilerini paylaşmıştı. Oğuz, Merkez Bankası'nın enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını birçok raporunda açıkça belirttiğine dikkat çekerek, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını iddia etti.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET MASADA

Dr. Şeref Oğuz, özellikle işverenleri mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinerek, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını aktardı. Oğuz, bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğine değindi.

SGK UZMANI ERDURSUN DUYUMUNU PAYLAŞTI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun da dün Sözcü TV’de katıldığı yayında seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etmişti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaşmıştı. Erdursun, “Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili de aldığımız duyumlar çalışmanın olduğu yönünde” demişti.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Özgür Erdursun konuya dair geçen günlerde bir değerlendirme daha yapmıştı. Emekli maaşına ve emeklinin bayram ikramiyesine yapılan zammın yetersiz olduğunu ifade eden Erdursun'a göre; emekliye seyyanen zam olması durumunda en fazla 5 bin lira artış yapılacak. Kamuoyunda dillendirilen 10-12 bin lira gibi rakamlar ise mümkün değil.

SGK Uzmanı Erdursun, 31 Mart yerel seçimlerine atıfla, “En düşük emekli aylığını 14 bin yapıp, 14 bin alanı 18 bin, 20 alanı 24 bin, 30 alanı 34 bin… Erdursun, zamların kök aylığa değil emeklinin cebine girecek şekilde yapılacağını düşündüğünü aktarmıştı.