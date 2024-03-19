Emekli maaş promosyonunda çıta yükseldi! Yarış hızlandı, en yüksek tutar aylıkları geçti

19 Mart 2024 15:20 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:22

Emekli maaşı promosyonlarında çıta yükseldi. Bankalar arası rekabet hızlanırken bu durum en çok emekliye yarıyor. Bankalar kampanya yarışına girerken emekliye ödenecek promosyon tutarı da en düşük emekli maaşını geçti. Promosyon artışı emeklileri sevindirirken taahhüt süresi dolacak emekliler bankalara akın ediyor. En yüksek maaş promosyonu 15 bine dayanınca emekliler bankaların yolunu tuttu.

Emekli maaşı aldığı banka ile 3 yıl taahhüt anlaşması imzalıyor. Anlaşma süresi dolan ve yeni emekli olanlar, maaşlarını anlaşmaya vardıkları bankaya taşıyabiliyor. Anlaşma sağlandığında emekliye bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti ödeniyor. Mart ayında da bankalar promosyon sözleşmesini yenilemek isteyen emeklilerle dolup taşıyor.

EMEKLİ BİR TANIDIĞINI GETİRENE DE ÖZEL AVANTAJLAR SUNULUYOR

Emekliler için kampanyalarını duyuran bankaların promosyon tutarları 2024 yılı için güncellendi. Maaş zamlarının ardından pek çok banka promosyon tutarında seviyeyi yükseltti. Özellikle özel bankalar en yüksek promosyonda başı çekiyor. Kamu bankaları ise emekli promosyonlarında beklenen seviyeyi yakalayamadı. Bazı bankalar emekli bir tanıdığını getiren emekliye de özel avantajlar sunuyor. Promosyonda kampanyalarında devamının gelmesi bekleniyor.

2024'TE HANGİ BANKA, NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte Ziraat Bankası, DenizBank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Yapı Kredi Bankası emekli promosyon turarları ve güncel liste

TÜRKİYE FİNANS

Maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa emekli promosyon talebinde bulunan müşterilere;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING

Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon ödenecek.

İŞ BANKASI

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

GARANTİ BBVA

​Garanti BBVA’dan 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus kampanyası...

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

VAKIFBANK

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterileri;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon banka tarafından veriliyor.

-0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL

-3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL

-7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL

-10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL