Emekli maaşı taşımak için teklifleri tek tek karşılaştırıyor! 15 bin lira promosyon veren banka hangisi?

01 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:12

Emekli promosyon fırsatı sürüyor. Milyonlarca emeklinin maaşını taşıma şartı ile bankalar tarafından ödenen emekli promosyon ödemeleri 2024 yılı için yeniden güncellendi. Kamu bankaları; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla promosyon tutarlarını yükseltmesi diğer özel bankaları da harekete geçirdi. Promosyon ödemelerinde rakamlar asgari ücreti geçti. 17.500 lira ödeme veren bankalar bulunurken, 15.000 TL'ye varan emekli nakit promosyon fırsatını sunan bankalar da pek çok avantajlı hizmet ve uygulamayı da devreye aldı.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI TEKLİFLERİNİ KARŞILAŞTIRIYOR

2024 emekli promosyonu güncel tutarları bankalar tarafından yükseltildi. Emekli maaşına göre banka promosyonu ödemesi yapılırken ödeme miktarları 17 bini geçti. SGK promosyon ödemelerinde bankalar ile anlaşma imzalarken, güncellemeler için bankalarda da yarış hızlandı. Emekli banka banka promosyon teklifleri alıyor ve uygulamaları ile ödemeleri karşılaştırıyor.

ÖZEL BANKALAR PROMOSYON AVANTAJLARINI DUYURDU

Aylıklarını kamu bankalarından alan emekliler 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla SGK özel bankalarla anlaşmaları tamamlarken aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla yeni protokol imzalanarak devreye alındı. Özel bankalar da artık kamu bankalarının verdiği rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemesi yapacak.

EMEKLİ 15.000 TL’YE VARAN PROMOSYONDAN FAYDALANABİLECEK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı’na bağlı emekliler maaşlarını taşımak için anlaşmalarını bankalarla yapabilecek. Belli bir süre maaşını alacağı bankaya taahhüt veren emekliler 15.000 TL veya 17.500 TL’ye varan promosyonlardan faydalanabilecek.

SGK ANLAŞMAYI RESMEN DUYURDU

Promosyon güncellemeleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel bankalarla anlaşmaları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.” ifadelerine yar verildi.

İşte protokol imzalanan banka listesi şu şekilde:

Akbank T.A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., Fibabanka A.Ş., ING Bank A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

EMEKLİ PROMOSYONA NASIL BAŞVURACAK?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

EN YÜKSEK PROMOSYON TUTARI 17 BİN 500 LİRAYA ULAŞTI

Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 mart sonu itibarıyla Akbank promosyon tutarını, ek promosyon fırsatlarıyla birlikte 17 bin 500 TL'ye güncelledi.

Bu doğrultuda Akbank'a emekli maaşını taşıyan emekliler 17 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

KAMU BANKALARI 12 BİN LİRALIK PROMOSYON FIRSATI SUNUYOR

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon verilecek.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Hem kamu hem de özel bankaların son açıkladığı emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu. İşte nisan ayı itibarıyla güncel promosyon ödemeleri;

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Maaş Aralığı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ŞEKERBANK

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

Emeklilere 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü!

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.

12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.

DENİZBANK

Emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon!

Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 12.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

Maaş tutarı;

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Maaş tutarı;

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPI KREDİ

15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL;

10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;

10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.

ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon!

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.