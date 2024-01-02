Emekli maaşları için 2 düzenleme masada! İşte maaş zamlarında son hesaplar

02 Ocak 2024 16:56 - Güncelleme : 02 Ocak 2024 17:02

Türkiye İstatistik Kurumu yarın aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Memur maaşlarıyla beraber emekli zammı da böylelikle belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı 33,66 olurken uzmanlar altı aylık TÜFE farkının yüzde 38 olmasını bekliyor. Refah payı ve en düşük emekli maaşı için düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İKİ DÜZENLEME

7.500 TL olarak uygulanan düşük emekli maaşı ve kök maaş için düzenleme yapılması bekleniyor. Refah payı, seyyanen zam ve taban aylıkların artışı için TBMM'nin onayı gerekiyor. Ocak 2024'te özellikle düşük gelir grubu gözetilerek emeklilerin gelirini artıracak 2 düzenleme birden yapılacak: Bunlardan biri SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek. Tüm bunların yanında refah payı ve seyyanen zam masada olacak. Refah payı, seyyanen zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI

Sabah'ya yer alan habere göre, Merkez Bankası 2023 yılının son anketini paylaştı. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Buna göre 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. Buna beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1866,34 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarıyla yaptığımız hesaplamalara göre zam tablosu şöyle oluştu:

• 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 38,08

• Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 38,08

• Hesaplanan memur enflasyon farkı: Yüzde 30,26

• Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

• Hesaplanan memur zammı: Yüzde 49,80

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİNDE 3 FORMÜL MASADA

Emekliye zam düzenlemeleri için kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı artışı ve refah payı olmak üzere 3 formül masaya geldi. Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon rakamların yüzde 38,08 olması bekleniyor. Emekli maaşı zammı beklenen rakamların gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç yüzde 38,08 olacak. Bu rakama memur zammı referans olarak 10-12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.

Refah payının zam oranı şeklinde mi yoksa seyyanen zam olarak mı uygulanacağı konusu daha sonra netleşecek. Bakan Şimşek, emekliler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Burada emekliye zam düzenlemeleri düşük gelir grubu gözetilerek yapılacak. Rakamlar netleşince son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 11 BİN TL İDDİASI

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.

Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor. En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunuluyor. En düşük emekli maaşı için 10 bin ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.