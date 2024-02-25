Emekli maaşları ve ikramiyeleri doğrudan etkiliyor! Memurun gözü 3600 ek göstergede

25 Şubat 2024 15:24 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 15:35

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge için gözler Meclis’e gelecek düzenlemelere çevrildi.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden belirlenmiş, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Memur cephesinde şimdi de 1. dereceye gelmiş kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge beklentisi oluştu.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran 5,3 milyon kamu görevlisi ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda bir an önce adım atılmasını beklediklerini söyledi.

“1. DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE İVEDİLİKLE ÇÖZÜMLENMELİ”

Miran, ‘1. Dereceye 3600 Ek Gösterge’ çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM’ye sunulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran,

Türkiye’deki memur ve memur emeklilerinin 3600 ek göstergede düzenleme yapılmasını dört gözle beklediğini belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Konfederasyonumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talebimizi geçtiğimiz günlerde iletti. 5.3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği ‘1. Dereceye 3600 Ek Gösterge’ çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM’ye sunulmasını bekliyoruz” dedi.

“TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI DA ARTMALI”

1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi ile birlikte kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki makasın daralacağını ifade eden Başkan Miran, “Daha adil bir sistem için unvan ayrımı olmaksızın, kazanılmış hak aylığı 1. dereceye düşen tüm memurlar 3600 ek göstergeden faydalandırılmalıdır. Ek gösterge kapsamı genişletilmekle birlikte tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalıdır” dedi.

1 DERECE MEMURA 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Yapılacak düzenlemeyle, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması hedefleniyor. Ancak çalışmalar henüz başlamadı. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek.

3600 EK GÖSTERGE NELER GETİRİYOR?

Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek. Memur maaş ve ikramiyelerine de yansıyacak. 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi ile yaklaşık 5,3 milyon memurun hesaplamalarında değişiklik olacak. Düzenleme, aynı zamanda memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurmaları halinde hem emeklilik maaşları hem de emeklilik ikramiyelerine büyük fark yansıtılacak.