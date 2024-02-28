Emekli maaşlarında artış olacak mı? Erdoğan'dan heyecanlandıran mesaj

28 Şubat 2024 15:01 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 15:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde emeklileri heyecanlandıran açıklamalara imza attı.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacağız daha çok gelir elde edeceğiz ortaya çıkan kazançla emeklilere hak ettiği maaşı vereceğiz.

ENFLASYON MESAJI

Sadece 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz.

Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar bozgunculuk peşinde koşuyor. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan biziz. Milletimizden sabır istiyoruz. İnşallah yarınlarımız bugünümüzden daha iyi olacak"

Son dakika haberinin detayları gelecek...