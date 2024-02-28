Emekli maaşlarında artış olacak mı? Erdoğan'dan heyecanlandıran mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı ve enflasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Daha fazla çalışacağız daha çok gelir elde edeceğiz ortaya çıkan kazançla emeklilere hak ettiği maaşı vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde emeklileri heyecanlandıran açıklamalara imza attı.
EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacağız daha çok gelir elde edeceğiz ortaya çıkan kazançla emeklilere hak ettiği maaşı vereceğiz.
ENFLASYON MESAJI
Sadece 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz.
Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar bozgunculuk peşinde koşuyor. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan biziz. Milletimizden sabır istiyoruz. İnşallah yarınlarımız bugünümüzden daha iyi olacak"
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