Emeklide temmuz hesabı şaştı! SSK ve BAĞ-KUR'lunun zammı ilk kez memur emeklisini geçecek

09 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:49

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık farkın açıklanmasıyla birlikte hem memur emeklisinin hem de SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı ortaya çıkacak.

ENFLASYON VE FİYAT ARTIŞLARI EMEKLİ ZAMMINI ERİTTİ

Tüm emeklilerin ocak ayı itibariyle aldığı zamlar, piyasadaki fiyat artışları ve enflasyon karşısında eridi. Seçim öncesinde özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ‘seyyanen zam’ beklentisi vardı. Ancak hükümetten bu yönde bir adım gelmedi. Promosyon ve bayram ikramiyelerinin arttırılmasıyla emeklinin rahat bir nefes alması sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarında sık sık emeklilerin durumunun farkında olduklarını ve emekliler ile ilgili çalışmaların yapılacağı sözlerini verdi. Temmuz ayında enflasyonla birlikte hükümetin emekli tarafında iyileştirmelerin yapılacağına dair umutlar da arttı

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3,16, ocak – mart dönemindeki üç aylık enflasyonu ise yüzde 15,06 olarak açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamlarıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında üç aylık enflasyon farkı ise yüzde 0,05 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 49,25 ZAM YAPILDI

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu artışın içinde yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yer alıyor.

TÜM EMEKLİLERİN ZAMLARI EŞİTLENDİ

Kanuna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları sadece son 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde yüzde 37,57 oranında zam yapılacaktı. Ancak, hükümet bu oranı önce 5 puan artırarak yüzde 42,57’ye tamamladı. Daha sonra ise yüzde 49,25 yaparak memur ve memur emeklileri ile eşitledi.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKTI

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için bu yılın üç aylık döneminde yüzde 15,06 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 15’i aşarsa, aşan kısmın farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ocak – mart dönemindeki enflasyon farkı yüzde 0,05 gibi çok düşük oranda gerçekleşti.

TEMMUZDA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 – 42 aralığında tahmin edildi. Para Politikası Kurulu’nun 5 puanlık faiz artışı kararı aldığı son toplantıya ilişkin açıklama enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidileceği şeklinde değerlendirildi. Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporu 9 Mayıs’ta açıklanacak. Habertük’ten Ahmet Kıvanç emeklinin olası maaş zammını açıkladı. Mevcut projeksiyonlara göre haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 75 olması halinde, ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 27,21 olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 27,21 oranındaki enflasyon farkı oranında artış yapılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NE OLACAK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken ise öncelikle ocak ayındaki yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,62 olacak. Bunun üzerine geçen yıl imzalanan toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 oranında artış yapılacak. Böylece, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 21,68 oranında artacak.

SSK VE BAĞ-KUR’LUNUN ZAMMI İLK KEZ MEMUR EMEKLİSİNİ GEÇECEK

Yeni bir kanun çıkartılmadığı takdirde enflasyon oranı kaç olursa olsun temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artıştan düşük kalacak.