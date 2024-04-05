05 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:11
Emekliler AK Parti’ye pahalıya mal oldu! SGK Başuzmanı İsa Karakaş seçim yenilgisinde kritik süreci değerlendirdi
Yerel seçimlerin ardından ‘emekli’ etkisi büyük yankı buldu. Sıklıkla emeklinin AK Parti oylarının düşmesinde etkisi olduğu yorumları yapılırken, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda oy kaybının sebepleri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakan Şimşek ile görüşmelerinin detayları ortaya çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş seçim yenilgisinde kritik süreci değerlendirdi.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda masaya yatırıldı. Hatta Erdoğan’ın son hafta Bakan Şimşek’e ‘Bir şey yapamaz mıyız?’ diye sorduğu ortaya çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş seçim yenilgisinde kritik süreci deve seyyanen zam beklentilerinin oy kaybındaki kritik etkisini TGRT Haber’den Alper Altun’a değerlendirdi.
Ayrıntılar geliyor…
Kaynak: tgrthaber.com.tr