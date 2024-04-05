Emekliler AK Parti’ye pahalıya mal oldu! SGK Başuzmanı İsa Karakaş seçim yenilgisinde kritik süreci değerlendirdi

05 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:11

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda masaya yatırıldı. Hatta Erdoğan’ın son hafta Bakan Şimşek’e ‘Bir şey yapamaz mıyız?’ diye sorduğu ortaya çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş seçim yenilgisinde kritik süreci deve seyyanen zam beklentilerinin oy kaybındaki kritik etkisini TGRT Haber’den Alper Altun’a değerlendirdi.

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