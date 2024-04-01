Emekliler yerel seçimde nasıl mesaj verdi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun değerlendirdi

01 Nisan 2024 00:23 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:48

Yerel seçim öncesinde siyasilerin en çok dillerine doladığı 'emekliler' sonuçlarda etkisini gösterdi. Sosyal medya başta olmak üzere, hemen hemen her platformda kendileri ile ilgili sorunları dile getiren emekliler seçim sonuçlarında kritik bir mesaj verdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TGRT Haber youtube kanalında Alper Altun'un sunduğu Seçim Özel programında kritik değerlendirmelerde bulundu.

“EMEKLİLER GEÇİNEMİYOR”

Özgür Erdursun, seçim sonuçlarını ve emeklinin mesajını dikkat çekerek "Emeklilerin işi gerçekten çok zor. Ortalama emekli aylığına baktığımızda yaklaşık 12.5 milyon emekli asgari ücretin altında bir emekli aylığı alıyor. Türkiye’de ortalama emekli aylığı 12 bin 500 lira. Makro düzeyde baktığımızda, dövize ihtiyacımız var, ülke ekonomisi iyi değil, farklı politikaların izlenmesi lazım. Bir taraftan ücretleri artırmaması, emekli aylıklarını artırmaması gerekiyor ki, bir taraftan enflasyon yükselmesin. Ama şu anda milyonlarca kişinin bu durum pek de umurunda değil. Çünkü bireysel olarak mikro düzeyde kendisini düşünmek zorunda. Kredi kartları borcu var. Kredi borcu var. Emekli aylığı ile geçinemiyor. Sabit bir geliri olanların geliri TÜİK’in belirlediği verilere göre artarken, diğer tarafta hissedilen bir enflasyon da var." diye konuştu.

EMEKLİ YEREL SEÇİMLERDE HÜKÜMETE ‘MESAJ’ VERDİ

Emeklinin bu seçimde hükümete ‘mesaj’ verdiğini dikkat çeken Özgür Erdursun, şunları söyledi:

“Ekonomide bir kriz varsa bu krizin nedeni biz değiliz” diyorlar. Çalışanlar, emekliler, işçiler bu ekonomik krizin faturasının kendilerine kesilmesini istemiyorlar. Zaten bugün seçimde de emekliler ve çalışanlar aslında bunun mesajını verdiler. Şimdi bundan sonraki süreçte hükümetin işi daha da zor olacak. Rakamlar bize yüksek geliyor ama 15 bin 20 bin olarak ama kiralar sadece 20 bin lira oldu." dedi.

"EMEKLİYE TEMMUZDA İSTEDİĞİ VERİLMEZSE ERKEN SEÇİMİ KONUŞURUZ"

Erdursun, seçim sonrasında temmuz ayı zamlarında emeklinin istediğini alamadığında erken seçimin konuşulmaya başlanacağını dikkat çekerek "Seçim sonrasında emeklinin talebi daha da yükselecek. Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payı ilave edilecek. Ücretliye artış yapılmayacaktı artık yapılacak. Yapılmazsa emeklinin aradaki farkları karşılanamaz. Ücretlilere artış yapılır, sigorta primleri artar bu aradaki fark da emekliye verilir. Bunların hepsi enflasyonla ilgili. Hükümet bunları yapmazsa, Türkiye'de temmuz ayında bunlar karşılanmazsa biz erken seçimi konuşuruz. ” diye konuştu.

"EMEKLİ İÇİN DÜZENLEMELER GELEBİLİR"

Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Ömer Faruk Bingöl de emekli ile ilgili düzenlemelerin geleceğini ancak "Biz planlı takvime göre konuşursak önümüzde bir seçim yok. Cumhurbaşkanı da emekli maaşları konuşuna işaret etmişti son açıklamalarında bakılacağını söylemişti. Seçime daha çok vakit var diye bir hareket olmaz diye düşünüyorum. Bir düzenleme geleceğin kanaatindeyim." dedi.