Emeklilerden 12 bin TL maaş talebi: Asgari ücretten az maaşla geçinmek zor

24 Şubat 2024 21:48 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 22:25

Maaşı 10 bin TL olanlara 1168 TL, 12 bin TL olanlara 1402 TL, 15 bin TL olanlara 1752 TL, 17 bin TL olanlara 1985 TL, 20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL, 25 bin TL olanlara 2 bin 920 TL maaş farkı yatırılacak. Emekliye ek zammı içeren düzenleme dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Maaşı düşük olan emekliler sosyal medyadan maaşlarının artması için harekete geçti.

12 BİN TL’YE YÜKSELTİLSİN

Türkiye'de milyonlarca emekli, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı yaşıyor. Son zamanlarda artan gıda ve kira fiyatlarının emekli maaşlarını erittiğini belirten emekliler, sosyal medya üzerinden 10 bin TL olan maaşlarının 12 bin TL'ye yükseltilmesi için taleplerini dile getirdiler.

#TümEmekliler12BinBekliyor etiketi ile X’de trend olan kampanyaya katılan emekliler, asgari ücretin bile altında kalan maaşlarla geçinmenin zor olduğunu ifade ettiler. Emekliler, maaşlarının enflasyona ezildiğini ve artan fiyatlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü savundular.

“DÜZENLEME YAPILSIN”

Ekonomik koşullara göre düzenli maaş artışı isteyen emekliler hükümetin gösterdiği fedakarlıkları takdir ederek, emekliler için de ayrı bir uygulama ile haklarının korunmasını talep etti.

"EMEKLİLERİ MUTLU EDECEK"

Emeklilerin taleplerine bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Kişisel hesaplardan yapılan paylaşımlarda kök maaşın 12 bin TL olmasının emeklileri mutlu edeceğini dikkat çekildi.