Emeklilere bayram ikramiyesi 5 beklenirken neden 3 bin lira yapıldı? İşte zammın perde arkası

17 Şubat 2024 05:00 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 05:01

Emeklilerinin ek zamlarının hesaplara yatmasının ardından gözler bayram ikramiyesindeydi... 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyeleri 5 bin lira beklenirken 3 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi il il ziyaretlerine devam ederken, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, emeklilere de bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Emeklilerimize bayram ikramiyelerinde bütçeyi zorlama pahasına bir artış yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz.

160 MİLYAR LİRALIK MALİYET

AK Parti ve hükûmette ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılacağı yönünde çalışma yapılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da ikramiyenin 5 bin lira olmasını önerdiği ifade edilmişti. Ancak, yapılan maliyet analizlerinde ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması durumunda 160 milyar liralık bir maliyetin çıkacağı ve bu rakamın karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ekonomi yönetiminin itirazları üzerine, ikramiye rakamı 3 bin lirada kaldı. Maliyet de iki bayram ikramiyesi için 96 milyar liraya düşürüldü.

EMEKLİLERE İKRAMİYE UYGULAMASI

2018'de bin TL ile başlayan emeklilere bayram ikramiyeleri 2023'te 2 bin TL'ye çıkartılmıştı. Böylelikle Cumhurbaşkanı'nın müjdesiyle ikramiyeler 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartıldı.

İkramiyeler, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 3-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.