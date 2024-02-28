Emeklileri zamdan daha çok sevindiren promosyon haberi! İşte bankaların vereceği promosyon miktarları

28 Şubat 2024 09:41 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 12:44

Bankalar 2024 yılında verecekleri promosyon miktarlarını belirledi. Özellikle emeklilerin merakla beklediği promosyon oranları ise kesinleşti. En yüksekten en düşüğe bankaların vereceği promosyonlar haberin detayında.

2024 yılının ilk 6 aylık zamları belli oldu. Bu yüzden bankalardan rekabet için harekete geçti. 9 bin TL ve 15 bin TL arası yer alan promosyon miktarları için emekliler miktarlara göre daha önce anlaştıkları bankaları değiştirebilir. Zamdan pek istediklerini alamayan emekliler şimdi promosyon miktarları için harekete geçti. Hem promosyon hem ikramiyeler emeklileri yıl içinde rahatlatır.

İŞTE BANKALARIN EMEKLİLERE VERECEĞİ PROMOSYON

Emekliler e-devlet üzerinden hangi bankadan ne kadar alabileceklerini görebilir. Hatta banka ile anlaşmasına da bakabilir. Böylece en yüksek veren bankaya geçebilir. Ancak anlaşma süresi dolmayan emekliler değiştiremez. Aynı şekilde şirketlerde çalışanlarına ödedikleri maaşlarda da bankalardan promosyon alabilir.

ING BANK emeklilerin maaş tutarına göre 10 TL

İlk defa maaşlarını taşıyanlara ek faturalarını kendi bankalarına taşıyana ise 15 bin TL verecek.

AKBANK 3 yıl boyunca anlaşma yapan emekliye 10 bin TL üzerinden anlaşacak.

GARANTİ BBVA maaş hesaplarını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL verecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI SGK emeklilerine 7 bin 500 TL üzerinden anlaşacak.

ZİRAAT BANKASI emekli aylığına göre promosyonu değişecek;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

HALKBANK emeklilere promosyon

3.500 TL altı alanlara 3.000 TL

3.500 ile 7.499 TL arası alanlara 3.500 TL

7.500 ile 9.999 TL arası alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 5.000 TL

QNB FİNANSBANK emeklilere promosyon için 8.000 TL verecek.