Emeklilerin kök maaşlarını değiştirecek zam! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam tahmini ne kadar olur?

30 Mart 2024 16:18 - Güncelleme : 30 Mart 2024 16:20

Emekliye indirim bu gece başlıyor! YHT’de bayram için seferler artırıldı

Emekliye indirim bu gece başlıyor! YHT’de bayram için seferler artırıldı

Seçimden önce emekliye seyyanen zam yapılması beklenirken bu beklenti karşılanmadı. Uzmanların çoğu seçim sürecindeki oyları da hatırlatarak 2024 yılında emekliye yapılan zamla da, en düşük emekli maaşının 10 bin TL kalmasına karşın bunun düzeltilmesi bekleniyordu ancak seyyanen zam yapılmadı. Bursa mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir zam haberi gelmişti. Emekliler için iyileştirmenin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeniden masaya yatıracağız" dedi. Bunun üzerine akıllara kök zam geldi.

EMEKLİLERİN KÖK MAAŞLARINI DEĞİŞTİRECEK ZAM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarını Temmuz ayında yeniden masaya yatıracakları sinyali üzerine emeklilerin kök maaşlarının bundan etkilenip etkilenmeyeceği merak edildi. Yılda iki defa emekliye yapılan zamda 2024 yılında düşük beklenti ile başlandı. 15 milyon emekliyi etkileyen bu zamlarda kritik noktalar ise kök maaşlardır.

Temmuz ayında maaşlara zam yapılırsa bu kök maaşlara da zam yapılacağı anlamına geliyor. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme için yapılacak çalışmada diğer maaş skalaları merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Meclis'ten gezen zam tasarısı akabinde Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilir. Bu süreç sonrasında zam yapılırsa net tablo nasıl ortaya çıkacak?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN BEKLEDİĞİ ZAM TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

Temmuz ayında yapılacak olan emeklilere zam oranını yılın ilk altı ayının enflasyonu belirler. Tahmini olarak enflasyondaki yükselişin devam etmesi akabinde emeklilere de o civarlarda bir zam yapılacak.

SSK ya da Bağ-kur emeklisinde 10 bin TL geçmeyen maaşlarda kök maaşlarda değişecek. Çünkü 10 binin altında kalan emekli ve yüksek emekli arasında fark oluşmuş olur.

Bu yüzden 10 bin TL aldı maaş alan tüm emeklilerin kök maaşlarına da zam yapılmış olacak. Ortalama 15 bin TL'ye çıkması beklenen emekli maaşının kök maaşının ise 8.500 TL'ye çıkması planlanıyor.

Örneğin kök maaşı 15 bin TL olan bir kişiye tahmini yüzde 35 zam yapılırsa Temmuz sonrası maaşı 21-21 civarı bir skalada yer alacak.