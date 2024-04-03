Emeklilerin Temmuz ayı zam oranlarındaki perde kalktı! Emeklilerin kök maaşları değişiyor mu?

03 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:23

Emeklilerin kök maaşlarını değiştirecek zam! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam tahmini ne kadar olur?

Emeklilerin kök maaşlarını değiştirecek zam! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam tahmini ne kadar olur?

Mart ayının enflasyonunda aylık bazda yüzde 3,16 bir artış göstererek yıllık 68,50 seviyesine yükseldi. Bu haber sonrası gıda ve kiralarda artışlar yaşanırken gözler Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak zam oranlarına çevrildi. Emeklilerin özellikle kök maaşlarında değişim bekleniyor. Ocak ayında yapılan zam oranlarında emekli maaşlarının en düşüğü 10 bin TL de kaldı. İşte enflasyon sonrası değişmesi beklenen emekli kök maaşlarının miktarları...

EMEKLİLERİN KÖK MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU?

Enflasyon sonrası emeklilerin ve memurların 3 aylık zam oranlarının üzerindeki perde kalkmaya başladı. SSK 4A ve Bağ-Kur 4B emeklisi için zam oranlarının yüzde 15 olacağı yönünde hesaplama yapıldı. Öte yandan kesin sonuç oranı Haziran ayında açıklanacak. Buna göre de; zam artı enflasyon var mı oranlara yansıtılıp yansıtılmayacağı merak edildi. Uzmanlar 10 bin emekli maaşlarında iyileştirme yapmak için bu durumun yapılacağı yönünde olumlu açıklamalarda bulundu.

Eğer tahmini rakamlar sağlanırsa en düşük emekli maaşının 12.500 TL ve 17 bin TL arası olacağı yönünde beklenti var. Bu beklenti direk olarak kök maaşları etkilerse emeklilere refah payına gerek kalmadan zam oranı oturmuş olacak. Bu tahminler Ocak ayında yansıtılan toplu zam oranından da yola çıkarak ortaya çıkan en yakın senaryodur.