Emeklinin maaş zamları e-Devlet'e yansıdı! SSK ve Bağ-Kur’lu yeni aylıklarını ek ödemeleriyle birlikte görebiliyor

12 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:16

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş zammına ek yapılacak artışa çevrilirken 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak enflasyon zammı şimdiden yansıtıldı. Enflasyona göre yüzde 37.57 zam oranına göre hesaplanmış maaş bilgileri e-Devlet uygulamasına yüklendi.

MAAŞLAR 17 OCAK’TAN İTİBAREN HESAPLARDA OLACAK

SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi bölümünde, yeni maaşlarının tutarını ek ödemeleriyle birlikte görebiliyorlar. Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre emekliler tahsis numaralarına göre yeni maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren çekebilecekler. Ek zam yapılırsa, bir sonraki maaşa fark olarak yansıtılacak veya arada ek ödeme olarak verilecek.

YÜZDE 37.57’LİK ZAMMA RAĞMEN YİNE 7500 LİRA MAAŞ ALACAKLAR

Geçen yıl yapılan bir yasal düzenleme ile aldığı maaş ne olursa olsun, en düşük emekli aylıkları seyyanen ödeme ile 7500 liraya tamamlanıyordu. Bu durumda olup da kök maaşı 5500 lira ve altında olanlar, enflasyon farkı olarak verilen yüzde 37.57’lik zamma rağmen yine 7500 lira maaş alacaklar.

EMEKLİ YASAL DÜZENLEME İLE FARK ALACAK

Bu durumda olanlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılırsa, en düşük emekli maaşı için yeni bir seviye belirlenecek. Örneğin yeni taban maaş 10 bin 500 lira civarında belirlenirse, hâlen 7500 ile 10 bin 500 lira arasında maaş alanlar için de kademeli bir artış yapılması ihtiyacı doğacak.

BAZI MAAŞLARDAKİ SON DURUM NE OLDU?

EKONOMİ’nin yaptığı araştırmaya göre e-Devlet'te yer alan bilgilere göre maaşı 8700 lira olan bir emeklinin yeni maaşı 11 bin 868 liraya çıkarken, 16 bin 600 lira olan bir emeklinin maaşı ise 22 bin 841 liraya yükseldi.

Maaşı 7500 liranın altında olup da 7500 liraya tamamlananlarda ise 7 bin 358 lira olan bir emeklinin yeni maaşı 10 bin 123 lira oldu.

ZAMMI YÜZDE 10 OLAN DA VAR, SIFIR OLAN DA

Öte yandan kök maaşı daha düşük olup da 7500 liraya tamamlanan bir emeklinin yeni maaşı ise e-Devlet'te 8291 lira olarak görünüyor. Bu durumdaki emeklinin maaşına ise yüzde 10.5 oranında zam yapılmış oldu. Daha önce de ifade edildiği yasal düzenleme yapıldıktan sonra, bu durumdaki emeklilere ek ödeme yapılacak. Maaşı yeni dönemde de 7500 lira olarak görülen emekliler de bulunuyor.