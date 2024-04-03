Emeklinin promosyon telaşı devam ediyor! İşte banka banka ödeme tutarları
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken aylığına göre değişen promosyonlar 8 bin-15 bin lira arasında hesaplanıyor.
Emekliler için bankaların promosyon yarışı devam ederken ödemeler 15 TL’ye kadar yükseldi. Emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.
PROMOSYON YARIŞI DEVAM EDİYOR
Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor.
Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.
Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği. İşte bazı bankalardaki promosyon tutarları;
İŞ BANKASI
İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
GARANTİ BBVA
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL
HALKBANKASI
10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL
15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
DENİZBANK
9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
AKBANK
Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.
9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL
10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL’
15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
VAKIFBANK
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL