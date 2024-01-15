Emeklinin refah payında son kulis! İşte konuşulan rakam... 

15 Ocak 2024 20:32 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 20:37

Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesi konusunu içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ve refah payı hakkında da açıklamalarda bulundu. Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu anda oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok" dedi.

Haber Global'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, emeklinin beklediği refah payı hakkında son kulisleri paylşatı.

Beklentinin 12 puanlık bir artış olduğunu belirten Nayır, en düşük emekli maaşının ne olacağının da çok önemli olduğunu söyledi.

"KULİSLER '5 PUAN' DİYOR"

7500 liranın en az emekli maaşı olduğunu, kök maaş nedeniyle bazı emeklilerin hiç zam alamadığını hatırlatan Nayır, kulislerde 5 puanlık bir refah payından söz edildiğini belirtti.

KONUŞULAN ORAN BELLİ OLDU!

Nayır refah payının 5+3 olabileceğini toplamda da yüzde 45'lik bir zammı, en düşük emekli maaşının da 11 bin lira civarında olmasını beklediğini sözlerine ekledi.