Emekliye 6 bin TL ikramiye, kritik tarihler belli oldu

18 Şubat 2024 12:35 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 12:41

Bayram ikramiyeleri emekliler yılına özel yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye kadar yükseldi. İkramiyelerden emeklilik için gün sayan, başvurusunu yapmış ancak işlemlerin bitmesini bekleyen, ya da yeni emekli olanlar da yararlanacak.

KİMLER ALABİLECEK?

Sabah Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberine göre, bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak. Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor.

İKRAMİYELERDE KRİTİK TARİHLER BELLİ OLDU

2024 yılı içinde Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiye 1-9 Nisan tarihlerinde verilecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeden almaya hak kazanacak.

Bunun dışında EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese bile Ramazan Bayramı ikramiyesini hak edecekler.

İKRAMİYE TOPLU PARANIN İÇİNDE OLACAK

Örneğin şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olurken bu tarihten itibaren aylığı hesaplanmaya başlanacak. Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmaya ve hesaplanmaya başlanacak.

Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.

KURBAN BAYRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacaklar.

Nisan ve mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler.