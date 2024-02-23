Emekliye çifte zam gündemde! SGK uzmanı açıkladı: Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor, seyyanen artış gelebilir

23 Şubat 2024 14:54 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 14:56

Tüm emeklilerin maaş artışlarının eşitlenmesinin hemen ardından yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerine de zam yapıldı. Ancak emekli için zam konusu henüz kapanmadı. Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasiler meydanlara ‘emekli’ gündemiyle çıkıyor. Öyle ki belediye başkanlarının pek çoğu odağına ‘emekli’yi aldı. Kimi sosyal destek ödemesi sözü verirken kimi de seçilmeleri durumunda su gibi pek çok hizmeti ücretsiz veya indirimli sunmaya hazır.

Konu emekli olunca kulislerde de yeni zam iddiaları dolaşmaya başladı. Seçim etkisi olarak belirtilen bu zamlar içinde en tutarlısı ise ‘seyyanen zam’ ihtimali olarak öne çıkıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı bir televizyon programında emekliye çifte zam iddialarını değerlendirdi. Erdursun rakam vererek "Aldığımız duyumlar seyyanen zam" açıklamasında bulundu.

EMEKLİ YÜZDE 50’Yİ YETERSİZ BULUYOR

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25 ve bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zammı yetersiz buluyor. Hemen hemen her platformda da seyyanen zam taleplerini dile getirmeye devam ediyorlar. Seçim çalışmalarında siyasilerin öncelikli gündeminde de ‘emekli’ yer alıyor.

SGK UZMANI ERDURSUN: SEYYANEN ARTIŞ OLABİLİR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun da katıldığı Sözcü TV canlı yayınında hükümetin derinlemesine çalışma ile analizler yaptığını belirterek, "Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır." dedi. Erdursun aynı zamanda kulislerde konuşulanları aktararak, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir." diye konuştu. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.

EMEKLİ İÇİN HENÜZ KONU KAPANMADI

Yerel seçimlere dikkat çeken Özgür Erdursun emekli için konunun kapanmadığını dikkat çekerek şunları söyledi:

"Seyyanen artış konusu şu anda tüm emekliler için hala çok güncel. Hükümet bundan sonra bu konu kapandı dese de millet nezdinde kapanmadığı için bu konu seçime kadar devam eder."

SEYYANEN ARTIŞ İÇİN KONUŞULAN RAKAM

Emekli için kulisler de seçim nedeniyle bir hayli hareketli. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek müjdeli habere çevrilirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zammın en güçlü ihtimal olduğunu belirterek, yapılacak zam ile ilgili 3 ihtimali de açıkladı. Erdursun, "Mart ayında bir düzenleme daha olabilir. Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Gelmeyebilir de net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili de aldığımız duyumlar çalışmanın olduğu yönünde." dedi.

"HÜKÜMET DERİNLEMESİNE ÇALIŞMA YAPIYOR"

Erdursun, hükümet derinlemesine çalışma yaptığını dile getirerek “Oy oranları gibi emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır." diye konuştu.