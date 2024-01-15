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15 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:35

Emekliye çifte zam yolda! SSK ve Bağkur emeklisinde ince temmuz ayarı ‘denge’ sağlayacak

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği ek zam ile ilgili hükümet çalışmalara başladı. Memur emeklisi ile diğer emekliler arasında oluşan 11.68 puanlık fark SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ilave zam beklentisi oluşturdu. Ekonomi yönetiminden atılacak adımlar ile ilgili ipuçları gelirken Temmuz ayında yapılacak zam ile işçi çiftçi ve esnaf emeklisinin memur emeklisinden daha yüksek zam alması öngörülüyor. Ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak emekli aylıklarına yapılacak iyileştirme bu hafta karara başlanacak. Peki, tüm hesaplamalar yapıldığında emekliye ilave zam oranı ne olur?

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Haber Türk
Emekliye çifte zam yolda! SSK ve Bağkur emeklisinde ince temmuz ayarı ‘denge’ sağlayacak
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Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin zammında kritik sürece girildi. Memur emeklisinin maaşlarına gelen 49.25 oranındaki ocak zammı ile yüzde 37,57 oranlık zamla çok altında kalan emekli işçi, çiftçi ve esnafı arasında oluşan 11.68 puanlık fark tüm emekli maaşlarında denge beklentisini artırdı. Hükümet tarafından zamlara ilişkin ipuçları da geldi. “Ocak ve temmuz çalışması yapılabilir” açıklamaları dikkatle takip edilirken yapılan hesaplamalarda Temmuz ayında ise bu kez işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin memur emeklisinden daha yüksek zam alması öngörülüyor. İlave zam yapılması konusunda bu hafta kesin karar verilmesi beklenirken emekliye ek zam oranını ne olacağını ise Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı.

HÜKÜMETİN ODAK NOKTASI EMEKLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerle yaptığı toplantıda emekli maaşlarındaki artış ile ilgili soruları yanıtlarken, önemli ipuçları verdi. Öncelikle bütçe imkanları ve ekonominin genel imkanlarıyla toplumsal talepler arasında ‘denge’ oluşturma gereğine işaret eden Cevdet Yılmaz, Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir dönemde olunduğunu ama tüm bu şartlara rağmen çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmemek konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini dikkat çekti.

TEMMUZDA DAHA YÜKSEK ZAM YAPILACAK

Ocak ayında emekli memur aylıklarına yapılan zammın SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zamdan yüksek çıktığını söyleyen Cevdet Yılmaz, emeklilere de iyi haberi verdi. Yılmaz temmuz ayında da SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına daha yüksek zam yapılacağını vurguladı. Yılmaz, “İkisine birden baktığınızda önemli olan işte bu toplu dengeyi sağlamak. Yani yılbaşı ve temmuz artışlarını birlikte değerlendirip ikisini yıl bazında aşağı yukarı aynı seviyeye getirmek. Ana yaklaşım nedir diyecek olursanız temel yaklaşımımız aslında bu şekilde” diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA HESAPLAMA NASIL OLACAK?

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ne kadar ilave zam yapılabileceğini anlamak için öncelikle temmuz ayında emekli aylığı zamlarının nasıl hesaplanacağına bakmak gerekiyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Emekli memur aylıklarına yapılacak zam hesaplanırken ise memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 15’lik toplu sözleşme zammına göre ortaya çıkacak enflasyon farkına temmuz ayındaki yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı uygulanacak.

TEMMUZDA TAHMİNİ 5 PUANLIK FARK ÇIKIYOR

Buna göre, ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 10 çıkarsa tüm emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 10 oranında artacak, fark oluşmayacak. Altı aylık enflasyon yüzde 15 olursa temmuzda memur maaşları yüzde 10 artarken, SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yüzde 15 artacak. SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine 5 puanlık fark oluşacak. Altı aylık enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa temmuz ayında emekli işçi, çiftçi ve esnaf lehine olan fark daha da artacak.

Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın projeksiyonuna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon yüzde 24 olacak. Bu durumda temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 24 oranında artırılırken, emekli memur aylıklarındaki artış yüzde 18.61’de kalacak. Emekli memurlar aleyhine 5.39 puanlık fark ortaya çıkacak.

SSK, BAĞ-KUR ZAMMI ‘DENGE’ İÇİN İNCE AYAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.

Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.

İLAVE ZAM KANUNLA YAPILACAK

Cevdet Yılmaz, 7.500 TL’lik en düşük emekli aylığının artırılması ve emeklilerin maaş zamları arasında dengelemenin yapılabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini hatırlattı. Konunun öncelikle kabinede tartışılacağını, ardından da kanun çıkartılacağını söyledi.

Kabine toplantısı yapılmasa bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla son kararın verilmesi bekleniyor.

TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren tekrar başlayacak. İlave zam kararı alınması durumunda kanun teklifinin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.

BU AY EMEKLİ AYLIKLARI NASIL ÖDENECEK?

SSK emeklilerinin aylıkları yarından itibaren ödenmeye başlanacak. İlave zamma ilişkin kanunun bu ayki emekli aylıklarına yetişmesi çok zor görünüyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 37.57 oranına göre hesaplanan zamlı aylık bilgileri e-Devlet’te görülebiliyor. Emekliler bu ay e-Devlet’te görünen tutarda aylık alacaklar.

Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7.500 TL’nin altında kalanlar bu ay da 7.500 TL olarak almaya devam edecekler. Aralık ayında 7.500 TL aylık alanlardan bir kısmının kök aylığı yüzde 37.57 zam sonrası 7.500 TL’nin üzerine çıkacak. Örneğin kök aylığı 6000 TL olanlar bu ay 8.254 TL alacaklar.

Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Örneğin yüzde 42 zam kararı alınırsa, aralık ayında 6000 TL olan kök aylık bu kez yüzde 42 oranında artırılacak. Bu durumda 8.520 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli aylığı da örneğin 10.000 TL’ye çıkartılırsa yüzde 42 artırım sonrasında 10.000 TL’nin altında kalan aylıklar 10.000 TL’ye tamamlanacak.

Foto Galeri
Emekliye ek zamda iki, en düşük aylıkta üç formül
<h3>12 PUANLIK FARK OLUŞTU</h3> <p>Ocak ayının ilk g&uuml;nlerinde a&ccedil;ıklanan 2023 aralık enflasyonuyla (y&uuml;zde 2,93) yıllık enflasyon oranı y&uuml;zde 64,77 olarak ortaya &ccedil;ıktı. A&ccedil;ıklanan verilerle milyonlarca &ccedil;alışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zamları da netleşti. Buna g&ouml;re; memur ve memur emeklisinin zammı y&uuml;zde 49,25 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ise y&uuml;zde 37,57&rsquo;de kaldı. Buna g&ouml;re memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasında 12 puanlık fark oluştu.</p>
<h3>T&Uuml;M EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI EŞİTLENECEK Mİ?</h3> <p>Emekliler arasında oluşan 12 puanlık fark tartışmalara neden olurken, iş&ccedil;i ve Bağkur emeklisi tarafında eşitleme beklentisi ortaya &ccedil;ıktı. Ekonominin kurmayları maaşları d&uuml;ş&uuml;k kalan emeklinin &ldquo;fark kapatılsın&rdquo; &ccedil;ağrısına sessiz kalmadı. &Ccedil;alışmalar bu s&uuml;re&ccedil;te hız kazanırken h&uuml;k&uuml;met, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave artış ile iyileştirme planını devreye koydu. Emekliler arasında oluşan bu 12 puanlık farkı kapatmak &uuml;zere farklı form&uuml;ller ortaya konuldu.</p>
<h3>EN D&Uuml;Ş&Uuml;K EMEKLİ MAAŞI İ&Ccedil;İN D&Uuml;ZENLEME ŞART!</h3> <p>&Ouml;te yandan en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı yani 7 bin 500 liralık tutarda ciddi sorun yaşanıyor. 2023 yılında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinde en d&uuml;ş&uuml;k maaş seyyanen zamla 7 bin 500 lira seviyesine y&uuml;kseltilmişti. Emeklilerin k&ouml;k maaşlarında ise bir değişikliğe gidilmemişti. Yani k&ouml;k maaş halen 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin bu yıl i&ccedil;in hak kazandığı y&uuml;zde 37,57&rsquo;lik zam oranına rağmen eğer ek artış yapılması i&ccedil;in d&uuml;zenleme yapılmazsa bu emekliler 7 bin 500 liraya almaya devam edecek.</p>
<h3>G&Ouml;ZLER KABİNE&rsquo;DE, DENGE İHTİMALİ Y&Uuml;KSEK</h3> <p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek zamma ve 7 bin 500 lira aylık alan emeklilere ilişkin bir d&uuml;zenleme yapılacağını ifade etmişti. Yılmaz a&ccedil;ıklamasında zam farkının yılbaşı ile temmuz ayının birlikte ele alınacağını belirtirken, &ldquo;En d&uuml;ş&uuml;k emekli alanlara d&ouml;n&uuml;k olarak da ne yapabiliriz diye &ccedil;alışıyoruz. H&uuml;k&uuml;metimiz Kabine'de tartışacaktır &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde, ardından da Meclis&rsquo;imizin takdirine sunulacaktır&rdquo; ifadelerini kullanmıştı.</p>
<h3>EMEKLİYE EK ZAMDA İKİ FORM&Uuml;L MASADA</h3> <p>SSK-Bağ-Kur emekliye yapılacak ek zamma ilişkin kulislerde bazı form&uuml;ller konuşuluyor.</p> <p>İlk form&uuml;le g&ouml;re, ocak ayı ile birlikte SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık y&uuml;zde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi y&uuml;zde 49.25 ya da birka&ccedil; puan altına &ccedil;ekilmesi.</p> <p>İkinci form&uuml;le g&ouml;re ise ek artış yıl i&ccedil;ine yayılacak. Bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; bu ay, bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; de temmuz artışlarında maaşlara yansıtılacak. B&ouml;ylece hem memur emeklileri hem de SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamlar eşitlenecek.</p>
<p><strong>EN D&Uuml;Ş&Uuml;K EMEKLİ AYLIĞI İ&Ccedil;İN &Uuml;&Ccedil; FORM&Uuml;L VAR</strong></p> <p>En d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşları i&ccedil;in belirlenen ilk form&uuml;le g&ouml;re k&ouml;k aylıklara d&uuml;ş&uuml;kten başlamak &uuml;zere bir artış yapılarak belli bir seviyeye &ccedil;ekilecek, ardından y&uuml;zde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışı maaşlara eklenecek.</p>
<p>İkinci form&uuml;le g&ouml;re ise, k&ouml;k aylıklara kademeli olacak bir oransal zam yapılacak, ardından ortaya &ccedil;ıkan yeni k&ouml;k maaşa y&uuml;zde 37,57'lik enflasyon artışı eklenecek.</p>
<p>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; form&uuml;lde k&ouml;k aylıklar mevcut 7 bin 500 lira olan taban seviyeye y&uuml;kseltilecek. &Uuml;zerine y&uuml;zde 37,57&rsquo;lik 6 aylık enflasyon artışı eklenecek. Ardından belirlenecek refah payı puanı dahil edilecek.</p>
<h3>EMEKLİYE ZAM İ&Ccedil;İN YASA D&Uuml;ZENLEMESİ GEREKİYOR</h3> <p>AK Parti, asgari &uuml;retin 17 bin 2 TL&rsquo;ye &ccedil;ıkartılması nedeniyle yapılması gereken d&uuml;zenlemeleri i&ccedil;eren bir yasa teklifi hazırlıyor. Hem SGK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında zam farkı hem de en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşıyla ilgili yapılacak d&uuml;zenlemelerin de yasa ile yapılması gerekiyor. AK Parti, kısa s&uuml;re i&ccedil;inde teklifin yasalaştırılıp emeklilerin hızla ek zammın da yansıtıldığı maaşlarının hesaplarında olmasını planlıyor. Teklifin &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki hafta TBMM Başkanlığı&rsquo;na sunulması hedefleniyor.</p>
<h3>26 OCAK'A KADAR MECLİS&rsquo;E GELİYOR</h3> <p>AK Parti'den yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re; emekliye ek zam ve en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı d&uuml;zenlemelerinin Ocak ayının &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; haftasında Meclis g&uuml;ndemine girmesi bekleniyor. Bu durumda d&uuml;zenlemeler 26 Ocak Cuma g&uuml;n&uuml;ne kadar yasalaşacak.</p>
<h3>ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?</h3> <p>SGK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında y&uuml;zde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı &ouml;demesini alacak.</p>
<p>Ek zam ve en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı i&ccedil;in yapılacak d&uuml;zenlemeler sonrası oluşacak maaş farklarının, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay i&ccedil;inde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması s&ouml;z konusu olacak.</p> <p>Burada bir hak kaybı s&ouml;z konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan &ouml;denecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona g&ouml;re yeniden hesaplanacak.</p>
<h3>E-DEVLET'TE ZAMLI MAAŞLAR G&Ouml;R&Uuml;LEBİLİYOR</h3> <p>&Ouml;te yandan SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde, yeni maaşlarının tutarını ek &ouml;demeleriyle birlikte g&ouml;rebiliyorlar. Emekliler tahsis numaralarına g&ouml;re yeni maaşlarını 17 Ocak&rsquo;tan itibaren &ccedil;ekebilecekler.</p> <p>&nbsp;</p>

Haberler>Ekonomi>Emekliye çifte zam yolda! SSK ve Bağkur emeklisinde ince temmuz ayarı ‘denge’ sağlayacak
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