Emekliye çifte zam yolda! SSK ve Bağkur emeklisinde ince temmuz ayarı ‘denge’ sağlayacak

15 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:35

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin zammında kritik sürece girildi. Memur emeklisinin maaşlarına gelen 49.25 oranındaki ocak zammı ile yüzde 37,57 oranlık zamla çok altında kalan emekli işçi, çiftçi ve esnafı arasında oluşan 11.68 puanlık fark tüm emekli maaşlarında denge beklentisini artırdı. Hükümet tarafından zamlara ilişkin ipuçları da geldi. “Ocak ve temmuz çalışması yapılabilir” açıklamaları dikkatle takip edilirken yapılan hesaplamalarda Temmuz ayında ise bu kez işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin memur emeklisinden daha yüksek zam alması öngörülüyor. İlave zam yapılması konusunda bu hafta kesin karar verilmesi beklenirken emekliye ek zam oranını ne olacağını ise Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı.

HÜKÜMETİN ODAK NOKTASI EMEKLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerle yaptığı toplantıda emekli maaşlarındaki artış ile ilgili soruları yanıtlarken, önemli ipuçları verdi. Öncelikle bütçe imkanları ve ekonominin genel imkanlarıyla toplumsal talepler arasında ‘denge’ oluşturma gereğine işaret eden Cevdet Yılmaz, Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir dönemde olunduğunu ama tüm bu şartlara rağmen çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmemek konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini dikkat çekti.

TEMMUZDA DAHA YÜKSEK ZAM YAPILACAK

Ocak ayında emekli memur aylıklarına yapılan zammın SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zamdan yüksek çıktığını söyleyen Cevdet Yılmaz, emeklilere de iyi haberi verdi. Yılmaz temmuz ayında da SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına daha yüksek zam yapılacağını vurguladı. Yılmaz, “İkisine birden baktığınızda önemli olan işte bu toplu dengeyi sağlamak. Yani yılbaşı ve temmuz artışlarını birlikte değerlendirip ikisini yıl bazında aşağı yukarı aynı seviyeye getirmek. Ana yaklaşım nedir diyecek olursanız temel yaklaşımımız aslında bu şekilde” diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA HESAPLAMA NASIL OLACAK?

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ne kadar ilave zam yapılabileceğini anlamak için öncelikle temmuz ayında emekli aylığı zamlarının nasıl hesaplanacağına bakmak gerekiyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Emekli memur aylıklarına yapılacak zam hesaplanırken ise memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 15’lik toplu sözleşme zammına göre ortaya çıkacak enflasyon farkına temmuz ayındaki yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı uygulanacak.

TEMMUZDA TAHMİNİ 5 PUANLIK FARK ÇIKIYOR

Buna göre, ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 10 çıkarsa tüm emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 10 oranında artacak, fark oluşmayacak. Altı aylık enflasyon yüzde 15 olursa temmuzda memur maaşları yüzde 10 artarken, SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yüzde 15 artacak. SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine 5 puanlık fark oluşacak. Altı aylık enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa temmuz ayında emekli işçi, çiftçi ve esnaf lehine olan fark daha da artacak.

Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın projeksiyonuna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon yüzde 24 olacak. Bu durumda temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 24 oranında artırılırken, emekli memur aylıklarındaki artış yüzde 18.61’de kalacak. Emekli memurlar aleyhine 5.39 puanlık fark ortaya çıkacak.

SSK, BAĞ-KUR ZAMMI ‘DENGE’ İÇİN İNCE AYAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.

Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.

İLAVE ZAM KANUNLA YAPILACAK

Cevdet Yılmaz, 7.500 TL’lik en düşük emekli aylığının artırılması ve emeklilerin maaş zamları arasında dengelemenin yapılabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini hatırlattı. Konunun öncelikle kabinede tartışılacağını, ardından da kanun çıkartılacağını söyledi.

Kabine toplantısı yapılmasa bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla son kararın verilmesi bekleniyor.

TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren tekrar başlayacak. İlave zam kararı alınması durumunda kanun teklifinin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.

BU AY EMEKLİ AYLIKLARI NASIL ÖDENECEK?

SSK emeklilerinin aylıkları yarından itibaren ödenmeye başlanacak. İlave zamma ilişkin kanunun bu ayki emekli aylıklarına yetişmesi çok zor görünüyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 37.57 oranına göre hesaplanan zamlı aylık bilgileri e-Devlet’te görülebiliyor. Emekliler bu ay e-Devlet’te görünen tutarda aylık alacaklar.

Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7.500 TL’nin altında kalanlar bu ay da 7.500 TL olarak almaya devam edecekler. Aralık ayında 7.500 TL aylık alanlardan bir kısmının kök aylığı yüzde 37.57 zam sonrası 7.500 TL’nin üzerine çıkacak. Örneğin kök aylığı 6000 TL olanlar bu ay 8.254 TL alacaklar.

Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Örneğin yüzde 42 zam kararı alınırsa, aralık ayında 6000 TL olan kök aylık bu kez yüzde 42 oranında artırılacak. Bu durumda 8.520 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli aylığı da örneğin 10.000 TL’ye çıkartılırsa yüzde 42 artırım sonrasında 10.000 TL’nin altında kalan aylıklar 10.000 TL’ye tamamlanacak.