Emekliye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu

16 Şubat 2024 15:21 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 16:01

Emekliye seçim meydanından müjde geldi. Tüm emeklilerin maaş zam oranlarının eşitlenmesinin ardından gözler emekli bayram ikramiyelerine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimler için bulunduğu Ordu’dan emeklilere seslendi.

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM

Mitingte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklinin beklediği zam haberini duyurdu. Erdoğan, ”Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz.'' dedi.

EMEKLİ 2024 YILINDA 2 ÖDEME ALACAK

Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ikramiye ödeniyor. Yapılan yüzde 50 artışla emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MECLİS'E SUNULDU

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

İŞTE BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 3-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.