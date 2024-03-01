Emekliye seyyanen zam polemiği! Liderler meydanlarda maaşları tartıştı, hesaplar karıştı

01 Mart 2024 17:39 - Güncelleme : 01 Mart 2024 17:44

Emekli maaşına "seyyanen zam" tartışması seçim gündeminin ilk sırasına yükseldi. Liderler meydanlarda emekli maaşları üzerinden tartışmaya devam ediyor.

Muhalefet kanadı en düşük emekli maaşına seyyanen zam isterken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefeti emeklileri tahrik etmeyin diye uyardı.

EMEKLİYE ZAMDA "TAHRİK" POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde seyyanen zam talepleri ile ilgili şunları söylemişti:

“Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde halihazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa, tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil yapılması istenen ilave artışların tutarıdır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de buna karşılık, "Ben ağır bir suç işlemişim. Ben de bugün o suçu Bursa’da işlemeye geldim. Suçum emeklileri tahrik etmek.” dedi.

ZAMDA BÜTÇE TARTIŞMASI SEÇİM MEYDANINA İNDİ

İki isim emeklilere seyyanen zammın bütçeye etkisi konusunda da anlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam hesabını yaparak “Bakınız bizim ülkemizde halihazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir.” İfadelerini kullandı.

Özel, ise hesabın yanlış olduğunu dikkat çekerek “Bana hesap yapıyor, verilemez. ‘Para yok’ diyor. Diyor ki bunun için diyor, 1,4 trilyon paraya ihtiyaç var. Bir kere yanlış hesap. En düşük emekli maaşlarını 17 bin 2 lira yapmak için 1,4 trilyona değil 700 milyara ihtiyaç var. Tam yarısı. 720 milyar.” dedi.