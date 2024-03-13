Emekliye seyyanen zam veya refah payı! SGK Uzmanından rakam geldi: 2 bin liralık dokunuş olabilir

13 Mart 2024 12:39 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:04

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Bu seçimlerde özellikle de meydanlarda emekli üzerinden yürütülen seçim propagandası yoğun olarak yapılıyor. Adayların emeklilere vereceği desteklerden, indirimlere kadar pek çok sosyal destek tek tek duyurulurken, en güçlü söylem ise ‘emekli zammı’ üzerinden yapılıyor.

EMEKLİ YARDIM VEYA İNDİRİM DEĞİL ‘ZAM’ İSTİYOR

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 2024 yılının başında gelen yüzde 49,25’lik zam ve sonrasında gelen bayram ikramiyesi artışı emekliyi mutlu etmedi. Vaatlere ve verilen desteklere de emeklileri temsil eden dernek ve oluşumlardan ‘biz yardım istemiyoruz’ diyerek tepki sesleri de yükseliyor. Yıllarca ödedikleri primlerim karşılığını almak isteyen emekli, seçim çalışması yapan siyasilere 'zam' isteklerini iletmeye devam ediyor.

KULİSELERDE 'SEYYANEN ZAM' GÜÇLÜ İHTİMAL OLARAK DURUYOR

Kulislerde ise emekli için seyyanen zam ihtimali konuşuluyor. Emekli seçimler öncesinde hükümetten seyyanen zam adımı beklerken, iktidar tarafından yumuşak açıklamalar da gelmeye başladı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘farkındayız’ açıklaması, sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nın ‘seçim sonrasını’ işaret eden açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın ılımlı açıklamaları umutları biraz daha artırdı. AK Parti yöneticileri ve milletvekillerinin de seçim çalışmalarında karşılaştığı sorular ve bu yöndeki baskı da zam konusunun ele alınması gerektiği hususunu yeniden gündeme getirdi.

Ankara’dan gelen açıklamalar Temmuz ayını işaret etse de, seçim önü olması nedeniyle bir seyyanen zam sürprizinin gelebileceği de kulislerde güçlü olarak dillendiriliyor.

EMEKLİ MAAŞINA ZAMDA ‘NİSAN DOKUNUŞU’ GELEBİLİR

Mynet’ten Sinem Eryılmaz’ın haberine göre, SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşı ve zam ihtimali için rakam vererek şunları söyledi:

“Geçen sene 5.500 liradan 7500 liraya ara dönemde geçildi. Emekliye zam Nisan ayında geldi. Hiç Nisan ayında bir artış olmaz. Ya altıncı ayda olur ya da birinci ayda olur. Emekli maaşı çok düşük kaldığı için bir dokunuş yapıldı. Ama bu son yapılan zamma bakıyoruz. 7500 liradan 10 bin liraya geldi. Normalde bütün SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 49,25 artarken kök maaş üzerinden, en düşük emekli maaşı artışı yüzde 33’lerde kaldı. Orada da bir tık geride kaldı. En düşük emekli maaşındaki beklenti en az 12 bin lira seviyesindeydi.

Ama bütçe olanakları buna izin vermedi. Çünkü en düşük emekli maaşı alanların sayısı SSK-Bağ-Kur emeklileri içinde yüzde 40 civarında. 10 bin TL çok düşük. Eğer bir dokunuş yapılacaksa 12 bin liradan aşağıya olmasını beklemiyoruz.”

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN TEMMUZ HESABI YAPILDI!

Emekliye ek zam muamması sürerken Temmuz zammı için de hesaplar yapıldı. 2 aylık enflasyon rakamı yüzde 11,53 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile Temmuz ayında yeni zamlı maaşını bekleyen emekliler için tahmini oranlar da ortaya çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre yapılan hesaplamaya göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı Temmuz ayında yüzde 24 seviyelerinde gelebilir. Bu rakamlara son dönemlerde olduğu gibi refah payı verilmesi de bekleniyor.

Emekliye zam oranlarında nihai rakam 3 Temmuz 2024’te yani 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında kesinleşecek.

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