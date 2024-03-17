Emekliye seyyanen zamda kritik tarih! SGK Uzmanı "Her an olabilir" dedi

17 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:38

Milyonlarca emekli yaklaşan yerel seçimler öncesinde kendine seyyanen zam yapılmasını bekliyor. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, “Önümüzdeki hafta sonuna kadar olan günler, seyyanen zamla ilgili kritik günler. Seyyanen zamla ilgili her an dengeleyici bir zam oranının gündeme gelmesi mümkün” dedi.

EMEKLİ KARTI VAAİDİ DEĞERLENDİRDİ

Karakaş, açıklamalarında emeklilerin en büyük isteğinin verilen vaatlerin yerine getirilmesi olduğunu ifade etti. Karakaş, bunların başında ise emeklilere seyyanen zam yapılması vaadinin olduğunu anlattı.

Karakaş 'Emeklilik Kart' ve çeşitli sosyal yardımlar olmak üzere emeklilere çok sayıda vaat verildiğini söyledi. Bu vaatlerin dışında emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasının, emeklilere daha çok avantaj sağlayacağını sözlerine ekleyen Karakaş şunları kaydetti:

Emeklilik kart meselesine bakacak olursak bunun yerinde bir vaat olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü emeklilik kart vaadi şu anda Aile Bakanlığı içerisinde yapılan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla yapılan sosyal yardımlardan çok da bir farklı olmadığını söyleyebiliriz. Zaten emeklilik kart ile yapılacak olan sosyal yardımlar; elektrik yardımıdır, gıda yardımıdır.

Bu tür yardımlar zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sosyal yardımlaşma bünyesinde hiçbir sosyal güvenlik hakkı olmayan, daha doğrusu sosyal güvenlik primi ödememiş olan emekli olmayan kişilere muhtaç olan vatandaşlara yapılmaktadır.

GELECEK HAFTAYA İŞARET ETTİ

Karataş, seçimlere yaklaşık 3 haftalık kısa bir süre kalmasına rağmen emeklilere seyyanen zam yapılması için halen vakit olduğunu belirterek şunları söyledi: Önümüzdeki hafta sonuna kadar olan günler, seyyanen zamla ilgili kritik günler.

Dolayısıyla bir yandan ekonomi yönetimi bir yandan parti örgütü ve milletvekillerinin talepleri arasında, bu seyyanen zamla ilgili her an bir dengeleyici bir zam oranının gündeme gelmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önümüzdeki hafta pazar gününden sonra iktidardan bu yönde bir adım gelmediği takdirde artık seyyanen zammın gelmeyeceğini söyleyebiliriz.”

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI DENGELENMELİ

Emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de dikkati çeken Karakaş, “Sosyal sigorta tekniği içerisinde primli sistem göz önünde bulundurularak başta aylık bağlama oranları başta taban aylıklar olmak üzere matematiksel ve aktüel denge içerisinde iyileştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sosyal yardımlara yaklaştırmaya çalışılmasıyla birlikte mevcut sosyal güvenlik sistemindeki dengelerin daha da bozulacağını altını çizmek isterim” ifadelerine yer verdi.