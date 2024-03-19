Emlak devinin patronuna ömür boyu borsadan men!

19 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:42

Emlak devi Evergrande’nin Çin'de ödeyemediği borçları nedeniyle tasfiyesine karar verilirken kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'a, usulsüz işlemleri nedeniyle hisse senedi piyasalarından ömür boyu men cezası verildi.

YATIRIMCILARI YANILTTI

Şirketin Hong Kong Borsasına yaptığı bildirime göre, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), Hui'nun, şirketin gelirlerini yanlış göstererek yatırımcıları yanılttığını ileri sürdü. Hui'yi Çin borsalarından ömür boyu men eden Komisyon, ihlaller nedeniyle Evergrande'ye 4,2 milyar yuan (333,4 milyon dolar), Hui'ye ise 47 milyon yuan (6,5 milyon dolar) ceza verdi.

YAKASINI BORÇTAN KURTARAMADI

Çin'in önde gelen inşaat ve emlak şirketlerinden Evergrande, gayrimenkul sektöründe düşüşle birlikte giderek derinleşen borç krizine girdi. Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aştı. Şirketin vadesi geldiği halde ödeyemediğinden borçları için temerrüde düştü.

Alacaklıların Hong Kong'da açtığı davada mahkeme, borçların ödenmesi için şirketin varlıklarının tasfiyesine karar vermişti. Borç problemlerine ek olarak şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış, Yönetim Kurulu Başkanı Hui, adli gözetim altına alınmıştı.