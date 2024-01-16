EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI || 2024 emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ardından emekli zammı!

16 Ocak 2024 19:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 19:30

En düşük emekli maaşı merak ediliyor. Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı zammını açıkladı. Peki, 2024 emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ek zam oranını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emekli maaşları daki farklı artışları gördük, yeni bir adım atoyrouz. Daha düşük artış alan SSK, bağkur emeklisin yüzde 5 artış müjdesini verme istiyorum" Böylece emekli maaşına zam % 42,6 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMASI NEDİR?

Yeni miladi yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Saldırıların ardından şehit yakınlarımızın bir kısmıyla telefonda görüştük.

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatları neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir.

Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemize saldırılar artmıştır.

Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık. Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.

Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız. Söz konusu terörle mücadele olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır, ya da karşımızda. Bu işin ortası yoktur. Bu hususta çok netiz. Terör örgütünü dışardaki destekçileri ve içerdeki uzantılarıyla beraber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, yatırım, üretim, istihdam, ihracat yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz, Türkiye'nin önüne fırsatlar getirmektedir.

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere insanımızın refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise uüzde 37,57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 daha ilave yapacağımızın müjdesini veriyorum. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır.