En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

06 Nisan 2024 21:08 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:26

Emekli promosyonunda bankaların emekli kapma yarışı bir üst noktaya taşındı. Kamu bankalarının promosyonları yükseltmesiyle birlikte özel bankalar da emeklinin aklını yüksek promosyon ile çelmeye çalışıyor. Rakamlar neredeyse maaşları hatta asgari ücreti bile geçti. Dudak uçuklatan rakamlar veren özel bankalar bunun yanında emekliye özel ayrıcalıklar da sunuyor.

Özel bankaların promosyon yarışı işleri daha da kızıştırdı. Pek çok banka tarifesinde değişikliğe gitti. Emeklinin çoğu maaşını kamu bankalarından alırken, bunu bilen özel bankalar da emeklinin dikkatini çekmek için kampanya üstüne kampanya yapıyor. Kamu bankalarında promosyon tutarı 12 bin lirayken, özel bankalarda bu rakam 20 bin liraya kadar çıkmış durumda.

EMEKLİNİN YARASINA MERHEM OLUYOR

Kamu bankaları güncellemesinden sonra yeni promosyonlar mart ayının son haftası hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alan emekliye verilen promosyonlarda güncellemeler devam ediyor. Emekli eğer güncelleme yapmak isterse aynı bankada da devam edebiliyor, başka bankalarla da anlaşmaya gidebiliyor.

EMEKLİYE ŞARTLI ÖDEME SUNULUYOR

Özel bankaların yüksek promosyonlarının bir de perde arkası var. Otomatik ödeme talimatı verilmesi, emekli bir tanıdığın getirilmesi, daha önce aynı bankadan değişiklik yapmamış olması hatta kredi kartından her ay belli bir harcamanın yapılması gibi bir dizi şartlar da emeklinin önüne konuluyor. Bu şartlar sağlandığında promosyona daha da yükseltiliyor.

MAAŞ ZAMMINDA YARIŞ DAHA DA ALEVLENECEK

Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yapılacak zam ile birlikte promosyon yarışının da bir kez daha başlaması bekleniyor.

GEÇEN YILDAN BU YANA PROMOSYONLAR 2 KATTAN FAZLA ARTTI

2023 yılı ile karşılaştırıldığında promosyon tutarı neredeyse 2 kattan fazla arttı. Hatta asgari ücreti bile solladı. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 5 bin liradan başlayıp 18 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

DEĞİŞİKLİK HEM BANKADAN HEM DE İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabiliyor. Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden 'Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği' adımları takip edilerek de yapılabiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLDU

Kamu bankaları promosyon tutarlarına yapılan artışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. İlk adım kamu bankalarından gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel bankalara çağrıda bulununca, emekli için seferberlik başladı. İlk öncüler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emekliye promosyon ücretlerini 12 bin TL’ye kadar çıkardıklarını duyurdular. Emekli maaşını bu üç kamu bankasından birine taşıyan emeklilerin maaşları 10 bin liraya kadar olanlar 5 bin TL, maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olanlar 8 bin TL, maaşı 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, maaşı 20 bin TL’nin üzerinde olanlar ise 12 bin TL promosyon almaya hak kazanıyor. Ödemeler üç yılda bir yapılıyor. Türkiye İş Bankası da emekli maaş promosyonlarını kamu bankalarında olduğu gibi 12 bin TL’ye yükselttiğini duyurdu.

ÖZEL BANKALAR EMEKLİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Özel bankalar da emekli promosyon tutarlarını 18 bin TL'ye yükseltti. Emekliler ise promosyon için özel bankaların yapacakları yeni teklifleri bekliyor. Özel bankalardan Akbank, SGK emekli maaşını 30 Nisan'a kadar bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Banka buna ek olarak otomatik ödeme talimatı veya kredi kartı harcaması yapanlara ek 2 bin 500 TL chip-para ödülü vereceğini açıkladı. Böylece emekli promosyonları 17 bin 500 TL’ye kadar yükseliyor. ING ise maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyon ödüyor. Buna ek olarak otomatik fatura talimatı veren emeklilere de 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon veren banka böylece emekli promosyonunu 18 bin TL’ye kadar yükseltiyor. Yapı Kredi Bankası da emekli maaş promosyonlarını 15 bin TL’ye kadar yükseltti.

Ancak banka Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayarak iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere ek bin TL, bireysel kredi kartları ile yapılan bin TL’lik harcama yapanlara ek bin TL ödül ödeyeceğini açıkladı. QNB Finansbank ise cep telefonundan verilecek dijital onay sayesinde şubeye gitmeden maaşını taşıyanlara 12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon imkanı veriyor. Banka ayrıca CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunduğunu açıkladı.