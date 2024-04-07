Enflasyona yenik düştü, tedavülden kalktı! Altın zengini ülke para birimini değiştirdi

07 Nisan 2024 15:05 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:13

Yapışkan enflasyonla verdiği mücadeleye yenik düşen Afrika ülkesi Zimbabve, yeni parasını tanıttı.

YENİ PARANIN ADI ZiG

Zimbabve Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele etmek ve ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak amacıyla altın destekli yeni bir "yapılandırılmış para biriminin" çıkarak tanıtımını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı John Mushayavanhu, Zimbabve Altını'nın kısaltması olan ZiG'in, geçen yıl büyük değer kaybı yaşayan Zimbabve dolarının yerini alacağını söyledi.

YÜZDE 70 DEĞER KAYBETTİ

Para politikası beyanın sunumunda açıklama yapan başkan "Bugünden itibaren bankalar mevcut Zimbabve doları bakiyelerini yeni para birimine çevirecekler," ifadelerini kullandı.

Zimbabve doları yüksek enflasyon nedeni ile sene başından bu yana yüzde 70 değer kaybetti. Ülkede yıllık tüketici enflasyonu yüzde 55,3 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ YÜZDE 130'DAN YÜZDE 20'YE ÇEKİLDİ

Öte yandan ülkenin merkez bankasının politika faizi oranının da yüzde 130'dan yüzde 20'ye indirileceğini duyuruldu.

PARA BİRİMİ TAMAMEN SABİTLENECEK

Euronews'in haberine göre Mushayavanhu, ZiG'nin döviz ve başta altın olmak üzere değerli metallerden oluşan bir rezerv sepeti tarafından "tamamen sabitleneceğini ve tamamen destekleneceğini" ekledi.

Mushayavanhu, Zimbabvelilerin eski paralarını yeni paraya çevirmek için 21 günü olduğunu söyledi.

Fotoğraf kaynak: Thandiwe Garusa

ÜLKEDE GENİŞ ALTIN YATAKLARI VAR

Yeni banknotlarda, eski banknotlarda zaten görülen Zimbabve'nin ünlü Denge Kayaları yer alacak. Bununla beraber basılmakta olan altın külçelerinin çizimine de yeni paralar da yer verilecek.

Resmi verilere göre Zimbabve, ocak ayındaki tüm ihracatın neredeyse yüzde 25'ini oluşturan değerli metal ile geniş altın yataklarına sahip.

ABD DOLARINA GEÇMEK ZORUNDA KALDI

Yükselen fiyatlar, hiperenflasyonun kontrolden çıktığı ve merkez bankasının artık bir koleksiyon parçası olan 100 trilyon dolarlık banknot bile çıkardığı 2008 yılını hatırlattı.

Fotoğraf kaynak: Thandiwe Garusa

Hükümet sonunda yerel para birimini terk etmek ve yasal ödeme aracı olarak ABD dolarını benimsemek zorunda kalmıştı.

ÜLKEDE İŞLEMLER DOLAR ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Zimbabve doları 2019'da yeniden canlandırıldı, ancak önceki dönemiyle hemen hemen aynı sorunlarla karşılaştı.

Çoğu Zimbabveli iş yapmayı, ödeme almayı ve birikimlerini ABD doları cinsinden tutmayı tercih ediyor. Ülke içindeki ticari işlemlerin yüzde 80'den fazlasının döviz cinsi olarak yapıldığI tahmin ediliyor.

Hükümet daha önce ekonomiyi istikrara kavuşturmak için altın para basmak ve altın destekli dijital para birimini piyasaya sürmek de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurmuş ancak bunlar çok az sonuç vermişti.