Erdoğan'ın balkon konuşmasının şifreleri! Yabancı ekonomistlerden çarpıcı yorum

01 Nisan 2024 10:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:07

Seçim sonrası piyasalarda tablo netleşti! Dolar ve altın güne nasıl başladı?

Seçim sonrası piyasalarda tablo netleşti! Dolar ve altın güne nasıl başladı?

Yerel seçim sonuçları büyük oranda netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68’lik bir oy oranına ulaştı. AK Parti ise yaklaşık 16 milyon 183 bin oy alarak yüzde 35,54'lik oy aldı. Yurt içinde aylardır çalışmaları yapılan ve milyonların sandık başına gittiği seçim yabancı ekonomistlerin de ilgi odağı oldu.

OLASI GÖZÜKMÜYOR

Bloomberg’te yer alan habere göre, Danışmanlık şirketi Teneo'nun eşbaşkanı Wolfango Piccoli seçim sonuçlarının Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi arasına mesafe koymasının pek olası gözükmediği değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi politikasında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Piccoli şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonu kontrol altına almak için kamu bütçesi disiplini ve yüksek faiz oranları gerektiğini düşünen Şimşek’in politika programının temel riski, Erdoğan’ın 2024’ün ikinci yarısında asgari ücret ve emekli maaşlarını artırmamakta zorlanacak olması.”

SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Bank of Singapore Döviz Stratejisti Moh Siong Sim ise “Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlerin ardından ortodoks para politikalarına dönüş yolunda kalıp kalmayacağını görmek isteyecek” yorumunu yaptı.

Sim, seçim öncesinde Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen 500 baz puanlık faiz artışının cesaret verici olduğunu belirterek “Para biriminin daha da istikrar kazanması için ihtiyaç olması halinde devamının gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekecek” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’DAN KARARLILIK MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası Ankara’dan balkon konuşması yaparak halka hitap etti.

Erdoğan ekonomi politikalarının devam edeceği sinyalini vererek “Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12. kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız” dedi.