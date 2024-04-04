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04 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:41

Erkenci fasulyede hasat başladı! Kilosu 130 TL

Hatay'da açık havada yetişen fasulyenin hasadına başlandı. Fasulye tarlada 80 TL ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın bereketli topraklarında fasulye hasadı başladı. İşçilerin büyük özenle topladığı fasulyelerin fiyatı tarlada  80 ile 100 TL arasında alıcı bulan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor.

"EN ERKEN FASULYE HASADI"

Çiftçi İlyas Önerden, açık havada erkenci fasulye hasadına başladıklarını belirterek “Payas ilçesinde açık alanda Türkiye’nin en erken fasulyesini yetiştirdik, hasat ediyoruz. Açık alanda yetiştirdiğimiz fasulyelerimizi Türkiye’nin her yerine satıyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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