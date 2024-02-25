Et fiyatları tırmanıyor! Satışlar düştü, kasaplar tek tek kepenk kapatıyor

25 Şubat 2024 11:40 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:50

Birçok besici hayvancılığı bıraktı. İthalat da çözüm olmayınca et fiyatları aldı başını gitti. Dar gelirli vatandaş sofrasına et koyamaz hale gelirken satışlardaki azalma kasapları vurdu.

Et fiyatları 15 günde 60 lira birden arttı. Kuşbaşının kilosu 530, kıymanın ise 510 liraya fırladı.

Vatandaş, ete ulaşamadıklarını dikkat çekerek “En son aldığımda 450 liraydı kıyma. Şu an 510 olmuş.” diyor. Kimi de Ramazan için fiyatların bir nebze olsun indirimli olmasını umuyor.

ET YEMEK LÜKS OLDU

Vatandaş art arda gelen zamlardan olumsuz etkilendi. Her hafta yaşanan artışlar, eti lüks haline getirdi. Vatandaş, “İki kilo kıyma alıp köfte yapıp dolaba koyuyordum çocuklarıma kızartıyordum şimdi onu yapamıyorum lüks geliyor. Lüks oldu artık” diyor.

KASAPLAR KEPENK KAPATIYOR

Zam üstüne zam ete talebi azalttı. Kasapların işlerinde yarı yarıya düşüş yaşandı. Müşteri kasaptan ayağını çekti. Siftah bile yapamaz hale gelen birçok kasap da çareyi kepenk kapatmakta buldu. Kasap Mustafa Karabulut, “Şu 15 gündür fiyatlar yükseldiğinden dolayı tabi ki işlerimiz yüzde 50 civarında düştü.” dedi.

Kasap Karabulut, maliyet ve masrafları dikkat çekerek “25 ile 30 kişi arasında şu anda İstanbul genelinde dükkanını kapatan var. Masraflar geniş olduğu için satışlarda olmadığı zaman ne yapacak mecburen dükkan kapatıyor.” diye konuştu.

RAMAZANDA ET FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENİYOR

Önümüz Ramazan. Bu mübarek ayda vatandaş sofrasına et koymak istiyor. Peki, fiyatlar ne olur? Kasap Mustafa Karabulut, hükümetin adımlarını dikkat çekerek “Et ve Balık Kurumu müdahale yapıyor kasaplara et dağıtacağını söylüyor. Eğer ki bu gerçekleşirse büyük bir ihtimal fiyatlar 10-20 lira aşağı gelir gibi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.