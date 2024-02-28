Et fiyatlarına 15 günde iki zam geldi! Bazı ürünler 1000 lirayı geçti: Artışlardaki ‘gizli el’ kimin?

28 Şubat 2024 14:18 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 14:27

Geçen yıldan bu yana ikiye katlanan et fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. İstanbul’daki kasaplardaki ilçeden ilçeye hatta mahalleden mahalleye fiyatlar değişiyor. Neredeyse 500 liranın altında kıyma ve kuşbaşı bulmak artık çok zor. Bazı ürünlerin kilosu ise 1000 lirayı geçti.

Bir yılda ikiye katlayan fiyatlar 15 günde iki zam daha gördü. Kasaplar et fiyatlarındaki artışların hızlandığını dikkat çekerek, “Sadece 15 günde iki kez zam geldi. Ortalama 65 ile 85 lira arasında kuzuya zam geldi. Dana da yüzde 10 gibi bir zam gördü. Son 1 yılda yüzde 100’e yakın bir zam gördü ve bu devam edecek.” diyor.

BAZI ÜRÜNLERDE FİYATLAR 1000 LİRAYI GEÇTİ

Dana kıyma 600 liraya satılırken, kuzu kol but fiyatı 695 liraya çıktı. Dana nuar 650 TL’ye çıkarken, dana kuşbaşı 640 lira, dana yağsız kıyma da 640 liraya çıktı. Kuzu but kemiksiz ve kuzu kol kemiksiz 995 TL, kuzu incik 720 liradan alıcı buluyor. Fiyatı 1000 liranın üzerine çıkan etler de var. Kuzu pirzola ve dana bonfile ise 1.180 TL’den satılıyor. Dana kontrfile 870 liradan satılırken, dana antrikot 920 liraya çıktı.

“ETE DAHA DA ZAM GELECEK”

Kasaplar, “Kıyma 470 liraydı. Kuşbaşı 490 liraydı. Bu hafta kıyma 540 lira, kuşbaşının da 560 liraya çıktığını söylüyor. Duyduk ki yarından itibaren belli bir miktar daha zam var. Artık ne yapacağız bilemiyoruz. Düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Bazı kasaplarda haftada 2 kez gelen zamlara dikkat çekerek “Hala zam geleceği söyleniyor. Bunun önüne bir şekilde geçilmesi lazım.” diyor.

ET FİYATI NEDEN ARTIYOR, ‘GİZLİ EL’ KİMİN?

Bu artışların bir nedeni olarak da enflasyonla birlikte maliyetlerin artması gösteriliyor. Ancak tek neden bu değil. NTV’ye konuşan İstanbul Kasalar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Bundan 2 yıl önce günlük 20-30 kilogram süt veren anaç hayvanlarımız kesime gitti. Besiciler de üretimlerini de yüzde 30 oranında azaltmak durumunda kaldı. TÜİL verilerine göre ülkemizin hayvan varlığı son 6 yılın en az seviyesindedir. Ve maalesef geçen yıla göre, 4.3 milyon baş azalmış durumdadır. Yani şu anki kırmızı et fiyatlarının artışı, sadece maliyet odaklı değil, hayvan varlığımızın azalması, üreticilerimizin besilik materyale ulaşamaması, ulaşsa da aşırı fiyatlarla karşılaşması nedeniyledir.” dedi.

‘TEKELLEŞME NEDENİYLE FİYATLAR ARTIYOR’ İDDİASI

Kasapların bir diğer iddiası da ‘tekelleşme’ nedeniyle fiyatların artması. Kasaplar köylülerin bu işi ele almaları gerektiğini dikkat çekerek, “Bu işle ancak böyle baş edebiliriz. Tekelleşti. Hep büyük şirketler yapıyor. Neden artıyor?” diyorlar. Aldıkları duyumlar da olduğunu belirten kasaplar, “Büyük üreticiler var. Sabah kalkıyorlar başka fiyat, akşam yatıyorlar başka fiyat. Öyle duyuyoruz. Aslı var mıdır bilemiyoruz” diyor.