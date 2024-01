Et ve Süt Kurumu harekete geçti! Cep yakan kırmızı et fiyatlarına ithal çözüm geliyor

16 Ocak 2024 16:45 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:51

Et fiyatlarında artış için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hamle geldi. Piyasayı dengeye oturtmak ve fiyatları aşağıya çekmek için Bakanlık Et ve Süt Kurumu’na talimatı verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, '2024 Yılı Besilik Sığır İthalat Talimatı ve Teknik Kriterleri'ni yayınladı. Et ve Süt Kurumu tarafından 2024 yılında 600 bin baş besilik erkek sığırın ithal edileceği belirtildi. 2023'te et fiyatlarını dengelemek için artırılan et ithalatı, 2024'te de devam edecek.

ET VE SÜT KURUMU DEVREYE GİRDİ

Metinde, "2024 yılı için planlanan 600.000 (altıyüzbin) baş besilik erkek sığırın fiili ithalatı, bu talimatta belirtilen kurallara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilecektir. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Kurumun internet sitesinde yayınlanan tabloya göre ithalat yapılabilecek ülkeler şöyle:

2023'TE 1 MİLYAR DOLAR AŞILDI

TÜİK verilerine göre; 2023 yılının ilk 11 ayında 1 milyar 57 milyon 630 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldı. 2013'ten beri en yüksek ithalat rakamları; 2017 ve 2018'de yapılırken 2018'den bu yana ilk kez 1 milyar dolar aşıldı. Aralık rakamlarının açıklanmasıyla beraber 2017'deki 1 milyar 212 milyon dolarlık rakamın geçilmesi mümkün görünüyor.

KARKAS ETİN KG FİYATI 264,19 TL'YE YÜKSELDİ

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) verilerine göre; karkas etin kg fiyatı 264,19 TL'ye yükseldi. Yıllık değişim yüzde 95,4 oldu. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor.