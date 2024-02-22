Ev sahibinin vergisini kiracı doğrulayacak! Dijital bildirim 1 Mart’ta başlıyor

22 Şubat 2024 11:16 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 11:31

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında atılan adımlara kirayla ilgili yeni uygulama da eklendi. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesinden kiracılara yönelik "Kira Bildirim Formu" yayınladı. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı oluşacak.

KİRA İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER KİRACIDAN TOPLANIYOR

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı, Hakan Akçam, uygulama ilgili bilgi vererek, “Bu şekilde ‘Geçmişten gelen kira bedeliniz ne kadar?’, ‘Ne kadar artış yatırdınız?’, ‘Yatırdığınız IBAN numarası ne?’ ve ‘Bu evi kim aracılığıyla tuttunuz?’ Emlak aracılığıyla mı yoksa kendiniz bizzat mı tuttunuz?’ gibi sorularla vatandaştan bilgiler alınıyor. Ve evde eğer kendisi ve ilgilisi yoksa oraya bir ihbarname bırakılıyor.” dedi.

KİRACILAR DİJİTAL ORTAMDA DOĞRULAMA YAPACAK

Maliye ekipleri uzun süredir sahada bulunuyor. Kiracı ve ev sahiplerini ziyaret ederek kiralara ilişkin sorular yöneltiyor. Ekipler evde bulamadıkları kiracılara ihbarname bırakıyor. Kiracılar e-devlet üzerinden Kira Bildirim Formu’nu doldurarak kira beyannamesi verebiliyor.

EV SAHİBİNİN YANLIŞ BEYANININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

1 Mart’tan itibaren ise kiracıların ardından ev sahiplerden kira beyannameleri toplanacak. Öncesinde başlatılan çalışmada, ev sahibinin yanlış ve hatalı beyan vermesini önlemek amaçlanıyor.

Hakan Akçam, kiracıların e-Devlet üzerinden resmi olarak Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapabileceğini dikkat çekerek, “Kiracılardan bilgileri alınıp o evin ev sahibine gidiyorlar. Dolayısıyla kiracıdan alınan bilgiler doğruysa veya eksik bilgi beyan edildiyse bunun talebini sağlayacaklar ve onun ödemesiyle ilgili yine bir cezai ödeme uygulanacak” dedi.

Böylece ev sahibinin devletten vergi kaçırmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Akçam, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, “düşük kira bedeli gösterenler veya yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar çok sayıda. bunun tespiti için biz güzel bir çalışma.” yorumunda bulundu.