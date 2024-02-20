Ev sahipleri mercek altında! Denetime takılanlar ‘Kaynana Vergisi’ ödeyecek

20 Şubat 2024 16:54 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 17:00

Devlet ev sahiplerinin kira gelirlerini ve vergi durumlarını mercek altına aldı. Kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar devam ederken çoğu konutun akrabalar tarafından kullanıldığı tespit edildi.

2 milyona yakın konutu yakın takibe alan Hazine ve Maliye Bakanlığı kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konutun analiz edildiğini açıkladı. Bu çerçevede yapılan incelemelerde 2 milyon konutun kira potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

“KAYNANADAN KAYNAKLANAN BİR VERGİ VAR”

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, konu ile ilgili yazısında, "Şu an yürürlükte olan vergiler arasında "Kaynana Vergisi" diye bir vergi bulunmuyor. Ancak, adı tam olarak "Kaynana Vergisi" olmasa da, kaynanadan kaynaklanan bir vergi var!.. Bu duruma daha çok konutların kiraya verilmesi halinde karşılaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Tolu'nun yazısındaki ilgili bölümler şu şekilde:

"Rahmetli Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, her yıl gelir vergisi beyan dönemi yaklaşırken ya da beyanın yapılacağı Mart ayı içerisinde bu konuyu gündeme getirir, sahibi oldukları konutlarda kaynanalarını kira almadan oturtan gelin ve damatları uyarırdı! Hatta bu konu kamuoyu tarafından o kadar çok benimsendi ki, Şükrü Hoca kitaplarından birisine “Kaynana Vergisi” adını verdi.

“KAYNANANIN KULLANDIĞI KONUTA GELİR VERGİSİ ÖDENMELİ”

Evet, sahip olunan konutun kira alınmadan (kirasız) kaynanaların kullanımına tahsis edilmesi mümkün. Bu aslında akraba olmanın da bir gereği. Ancak, kira alınmasa dahi, kaynananın kullanımına bırakılan konutlar için gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Hemen şaşırmayın, bu yeni bir düzenleme değil, yıllardır yürürlükte. İşin enteresan yanı, bu husus, uygulamada en çok atlanılan veya gözardı edilen konuların başında geliyor.

“EV KİRASIZ, PARA FAİZSİZ OLMAZ” KURALI VAR

Vergi Hukukunda “ev kirasız, para faizsiz olmaz” kuralı geçerli. Bu kurala göre, sahip olunan konutlar kira alınmaksızın başkalarının kullanımına bırakılamıyor. Bunu önlemek için Gelir Vergisi Kanunu’nda “emsal kira bedeli” düzenlemesi yapılmış bulunuyor.

DAMAT VEYA GELİN ÖDEYECEK!

Tapusu gelinin adına olan konutta kaynana oturursa, gelin hanım emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi yani "Kaynana Vergisi" ödeyecek, kendi annesi oturursa gelir vergisi ödemeyecek! Kaynana vergisini, konutun sahiplik durumuna göre damat veya gelin ödeyecek!

AMCA, DAYI, HALA, TEYZE, YEĞEN DE VAR

Söz konusu maddede sayılan “emsal kira bedelinin uygulanmayacağı kişiler” arasında maalesef kaynanalar değil, amca, dayı, hala, teyze, yeğen de yer almıyor.

Sahibi oldukları konutlarda kira almadan kaynanalarını, amca, dayı, hala, teyze, yeğenlerini oturtanların, emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi ödemek zorunda olduklarını bilmelerinde fayda var. Bu atlanılacak bir şey değil, çünkü ciddi yaptırımları var!"