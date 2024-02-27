Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kaynanadan sonra şimdi de misafir vergisi çıktı

27 Şubat 2024 09:50 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 09:50

Son dönemde konutta vergi denetimleri gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahiplerinin kira gelirlerini ve vergi durumlarını incelemeye aldı. Konutlarda denetimler sürüyor. Son verilere göre bu konutların pek çoğunda akrabaların ikamet ettiği tespit edildi. Ekonomim yazarı Abdullah Tolu geçtiğimiz haftalarda halk arasında ‘kaynana vergisi’ olarak bilinen akrabaların ikamet ettiği konutlar için alınan gelir vergisinden bahsetmişti. Bugün de bu vergilerin bir türünü daha açıkladı: Misafir vergisi.

Şu an yürürlükte olan vergiler arasında ne "Kaynana Vergisi" ne de “Misafir Vergisi” diye bir vergi bulunmuyor. Ancak, adı tam olarak "Kaynana Vergisi" ve “Misafir Vergisi” olmasa da, bunlardan kaynaklanan bir vergi bulunuyor.

KAYNANA VE MİSAFİR VERGİSİ ŞAŞIRTIYOR

“Kaynana Vergisi”, sahibi oldukları evde kira almadan kaynanalarını oturtan gelin ve damatların emsal kira bedeli üzerinden ödeyecekleri gelir vergisi ile ilgili. Ekonomi yazarı Abdullah Tolu, misafir vergisi ile ilgili de yeni yazısında ev sahiplerini uyardı.

“MİSAFİR VERGİSİ” NEDİR?

“Misafir Vergisi”, evde akrabaları dışında mal sahibi ile ikamet eden misafirlerle ilgili. Evde mal sahibi ile ikamet edenin akraba olmaması halinde, mal sahibinin “Misafir Vergisi” ödemesi gerekiyor.

Abdullah Tolu’nun yazısındaki misafir vergisi ile ilgili kısım şu şekilde:

“Bu düzenleme birkaç saat ya da gün kalıp giden misafirlerle ilgili değil. Daha uzun süreli kalan misafirler ilgili. Misafir uzun süreli kaldığında işler karışıyor, bu vergi gündeme geliyor. Örneğin, 3 ay veya daha fazla misafirlik gibi. Şimdi hemen “evdeki misafir için neden vergi ödensin ki” diye itirazda bulunabilirsiniz. Aslında oldukça da haklısınız ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nda böyle bir düzenleme var, üstelik yeni de değil, uzun yıllardan bu yana yürürlükte!”

Yasada Gelir Vergisi Kanunu’nun “Emsal Kira” başlıklı 73. Maddesine göre, kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamıyor. Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan konutların emsal kira bedeli, bu konutların kirası sayılıyor. Konutlarda emsal kira bedeli, konutun emlak vergisi değerinin yüzde 5’i olarak hesaplanıyor. Bu düzenlemeye göre, örneğin, bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan konutun emsal kira bedeli, bu konutun kirası sayılıyor, emsal kira bedeli üzerinden de vergilendirme yapılıyor.

Yine sözü edilen 73. Maddede emsal emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı durumlarda sayma yöntemiyle belirlenmiş bulunuyor."

EMSAL KİRA HANGİ DURUMLARDA UYGULANMIYOR?

Emsal kira bedelinin uygulanmayacağı durumlar ise maddedeki sıralamaya göre aynen şu şekilde:

1) Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2) Binaların mal sahiplerinin usul (anne-baba, büyükanne-büyükbaba), füruğ (çocuk, torun) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi,

3) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

4) Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

EMSAL KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN “MİSAFİR VERGİSİ” ALINIYOR

“Misafir Vergisi” ile ilgili olan kısım ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. maddesinin 3. bendinde yer alıyor. Söz konusu düzenlemeye göre, mal sahibi ile birlikte “akrabaların” da aynı evde veya dairede ikamet etmesi halinde, emsal kira bedeli üzerinden “Misafir Vergisi” alınmıyor. Ancak, mal sahibi ile birlikte evde ya da dairede ikamet edenin “akraba olmaması” halinde ise, emsal kira bedeli üzerinden “Misafir Vergisi” alınıyor.

“MİSAFİR VERGİSİ”Nİ KİM ÖDEYECEK?

Abdulla Tolu yazısında bu verginin kim tarafından ödeneceğini de açıklık getiriyor. Tolu, “Misafir Vergisi”ni tabi ki misafir ödemeyecek, evinde ya da dairesinde birlikte kaldığı mal sahibi ödeyecek.” diyor.

Sahibi olduğu evde veya dairede bu şekilde misafir ağırlayan mal sahiplerinin emsal kira bedeli üzerinden kira elde etmiş gibi yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek, gelir vergisi ödemeleri gerekiyor.

BEYANNAMEDE BELİRTİLECEK

2023 yılında evinde akrabası olmayan misafir ağırlayan mal sahiplerinin 1 Mart – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında kira geliri elde etmiş gibi, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri ve tahakkuk eden gelir vergisini ödemeleri gerekiyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Evde kalan misafir nedeniyle ödenecek gelir vergisinin hesaplanmasında, evin “emlak vergisi değeri” ve “evde kaç kişinin kaldığı” son derece önemli.

Öncelikle evin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i, yıllık emsal kira bedeli olarak hesaplanacak. Daha sonra, hesaplanan emsal kira bedeli, evde kalan mal sahibi dahil kişi sayısına bölünecek, bu şekilde akraba olmayan misafir/misafirlere isabet eden emsal kira bedeli bulunacak. Örneğin, evde bir mal sahibi bir de misafir birlikte kalıyorsa, hesaplanan bedelin yarısı, evde kalan misafirin emsal kira bedeli olacak. Misafir 1 yıldan az kalmışsa, yıllık olarak hesaplanan emsal kira bedelinin misafirin kaldığı ay sayısına isabet eden kısmı, kaldığı süreye ilişkin emsal kira bedeli olarak kabul edilecek. Misafir 6 ay kalmışsa, 6 aylık emsal kira bedeli hesaplanacak.

21 BİN TL’Yİ AŞMAYAN EMSAL KİRA BEDELİ İÇİN VERGİ ÖDENMEYECEK!

Bu şekilde mal sahibi ile birlikte aynı evde kalan akraba olmayan misafir için hesaplanan emsal kira bedelinin 2023 yılı için 21 bin TL’si (2024 yılı için 33 bin TL’si) gelir vergisinden istisna bulunuyor (GVK. Mad. 21). Dolayısıyla, misafir için hesaplanan emsal kira bedelinin 2023 yılı için 21 bin TL’nin altında kalması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek ve vergi ödenmeyecek.

Ancak, söz konusu emsal kira bedelinin 2023 yılı için 21 bin TL’yi aşması halinde ise, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek, emsal kira bedeli olarak hesaplanan tutarın 21 bin TL’si gelir vergisinden istisna olacak, aşan kısım vergiye tabi tutulacak.

MALİYE KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA OLDUKÇA HASSAS!

Maliye, kira gelirlerinin beyanında oldukça hassas davranıyor. Son dönemde çalışmalarını buna yoğunlaştıran Maliye yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip olduğunu tespit etti ve bu konutlarda fiili tespit çalışmalarına başladı. Abdullah Tolu, bu şekilde, bu konutlardan kiralık olanları ve kimlerin oturduğunu tespit edeceğini kiracılardan kira sözleşmesi, hangi tarihten itibaren kiraladıkları, kira bedeli ve ödemeyi nasıl yaptıklarına dair bilgileri istediklerini belirtiyor. Dijital Vergi Dairesi’nde “Kira Bildirim Formu”na dikkat çeken Tolu, yazısında bu şekilde tespit yapılan kiracılar vergi dairesine gitmeden bu www.dijital.gov.tr veya e-devlet üzerinden bu formu doldurarak, istenilen bilgileri Maliye’ye bildirebilecekler diyor.

YENİ DÜZENLEME ŞART!

Kira gelirlerinde kayıt dışılığın önlenebilmesi için, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini dikkat çeken Tolu, bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu yazdı.

Ev sahiplerine uyarıda bulunan Abdullah Tolu, “Sahip oldukları konutlarda kaynana, amca, dayı, hala, teyze, yeğenini kira almadan oturtanların bu konutların emsal kira bedeli üzerinden "kira alıyormuş gibi" kira geliri beyan edip gelir vergisi ödemesi gerekiyor!.. Yani, kaynana, amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve arkadaş vergileri var. Aslında tüm bunlar şaka gibi değil mi? Ama şaka değil hepsi gerçek, Gelir Vergisi Kanunu’nda bunlara ilişkin düzenlemeler var! Artık bu gibi komik düzenlemelerden kurtulmak lazım. Bunun için Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere, Vergi Kanunlarımızın çoğunun günün değişen şartlarına göre yeniden yazılması gerekiyor! Bunun zamanı geldi de geçiyor” diyor.