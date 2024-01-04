Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kirada vergi istisnası için yeni rakam belli oldu

04 Ocak 2024 17:43 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:03

Ev sahipleri için yeni tutar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında uygulanacak olan mesken (ev-konut) kira geliri vergi istisnasının detaylarını açıkladı. Buna göre, 2024 yılında 33 bin TL'ye kadar olan kira gelirleri için ev sahipleri gelir vergisi ödemeyecek.

2024 İÇİN VERGİ İSTİSNASI BELİRLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Buna göre bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde eden ev sahipleri herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

33 bin liranın üstünde kira geliri elde eden ev sahipleri ise vergiye tabi olacak.

ÖDEMELER 'KİRA ÖDEMESİ' OLARAK GÖNDERİLECEK

Kiracı olanlar kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabilecekler.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar vergiden düşülebilir. Faturalı olan tüm evrakları saklayıp ilerde istenmesi halinde beyan etmeniz yeterli olacak.