Ev satışlarında virüs coşkusu yerini deprem korkusuna bıraktı! Uzmanların "depremle yok olacak" dediği yerler

30 Mart 2024 17:15 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:22

Emeklilerin kök maaşlarını değiştirecek zam! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam tahmini ne kadar olur?

Emeklilerin kök maaşlarını değiştirecek zam! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam tahmini ne kadar olur?

Emlak piyasasına deprem vurdu. Uzmanların ardı sıra deprem açıklamaları ayrıca Bursa'daki aktif yeni fay hattıyla beraber tehlikeye giren Adalar, Çanakkale, Balıkesir gibi şehirlerde kıyı şeridinden özellikle deprem korkusu var.

EV SATIŞLARINDA VİRÜS COŞKUSU YERİNİ DEPREM KORKUSUNA BIRAKTI!

Deprem ve jeoloji uzmanlarının depremle yok olacak dedikleri ilçelerdeki emlak piyasası duruldu. 2019 yılında başlayan pandemi akabinde virüs korkusu evlere kapattı. Bu da özellikle şirketten eve geçen çalışanların işine yararken emlak piyasasında hareketlenme yaşandı.

Pandemi de özellikle Marmara kıtasında yaşayan kişiler kıyı şeritleri tercih etmeye başladı. Emlak sektörünü hareketlendiren virüs bitmesine rağmen insanların refah evleri tercih etmesine ise 6 Şubat Maraş depremleri etkili oldu.

Ancak sadece Kahramanmaraş, depremleri değil, Bursa'da çıkan yeni fay hattı ve Türkiye'nin beşik gibi sallanması emlak piyasasını durgunlaştırdı. İnsanların tedirgin hale geldiği bugünlerde özellikle Bursa Mudanya Güzelyalı, Balıkesir Bandıra, Çanakkale, İstanbul Adalar ve Kadıköy bu durumdan muzdairp oldu.

Deprem korkusu insanları fay hattının az olduğu yerlere götürürken ev alımları düştü hatta kiracı olanlar bile semt değiştirdi. Verilere göre özellikle İstanbul'dan Karadeniz'e yaşanan göç Marmara'daki emlak piyasasını durgunlaştırdı. Emlakçılar özellikle deprem uzmanlarının açıklamalarından sonra insanların ev alımından vazgeçtiklerini belirtti. Bazı vatandaşlar ise elindeki evi satmak için uğraştığını hatırlatan emlakçılar, deprem bölgeden kaçışı zorladığını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise; evlerini kiraya vererek fay hattının olmadığı şehirlere taşınmaya başlaması da tüm bu iddiaları gerçek hale getirdi.